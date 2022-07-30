أحدث تخفيضات اكسترا على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالسعودية

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تخفيضات اكسترا بالسعودية, دائماً ما يتواجد خصومات على جميع الأجهزة الكهربائية كالغسالات والثلاجات والمكيفات بالإضافة إلى الأجهزة الإلكترونية بجميع أنواعها وماركتها كل ذلك بداخل اكسترا فهو يعتبر الأكثر مبيعاً لضمان وجودة منتجاته وأسعاره المناسبة. عروض اكسترا على اللابتوب متوفر هواوي ميت بوك دي 14 كور أي 5 بسعة تخزين 512 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام بحجم شاشة 14 بوصة متوفر باللون الفضي بسعر 2499 ريال سعودي بدلا من 3099 ريال سعودي.

يوجد أسوس فيفو بوك برو 14 كور أي 5 بسعة تخزين 512 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام بحجم شاشة 14 بوصة متوفر باللون الفضي بسعر 3099 ريال سعودي بدلا من 3999 ريال سعودي.

خصم كبير على أسوس إف 15 للألعاب كور أي 5 بسعة تخزين 512 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام بحجم شاشة 15.6 بوصة متوفر باللون الرمادي بسعر 3599 ريال سعودي بدلا من 4399 ريال سعودي.

تخفيض كبير على إتش بي إنفي 13 كور أي 5 بسعة تخزين 512 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام بحجم شاشة 13.3 بوصة متوفر باللون الفضي بسعر 3499 ريال سعودي بدلا من 3899 ريال سعودي.

خصم كبير على أيسر أسبير 1 سيليرون N4500 بسعة تخزين 64 جيجا بايت رام وبذاكرة داخلية 4 جيجا بايت رام بحجم شاشة 14 بوصة ويندوز 11 بسعر 1129 ريال سعودي بدلا من 1349 ريال سعودي.

متاح أيسر أسبير 7 بسعة تخزين 512 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 8 جيجا بايت رام إس إس دي بحجم شاشة 15 بوصة جي تي إكس واي فاي 6 ويندوز 10 متوفر باللون الأسود بسعر 2699 ريال سعودي بدلا من 3699 ريال سعودي.

متوفر أسوس أي 7 بسعة تخزين 512 جيجا بايت وبذاكرة داخلية 16 جيجا بايت رام إسس دي بحجم شاشة 15.6 بوصة كارت شاشة إنفيديا منفصل واي فاي بلوتوث كاميرا ويندوز 10 متوفر باللون الأسود بسعر 3799 ريال سعودي بدلا من 4599 ريال سعودي. عروض اكسترا على الثلاجات والفريرز متوفر هاير فريزر أفقي بحجم 3.5 قدم وبسعة 100 لتر بقفل للباب متوفر باللون الأبيض بسعر 949 ريال سعودي بدلا من 1499 ريال سعودي.

متاح ثلاجة من كلاس برو بحجم 8.9 قدم متوفرة باللون الأبيض بسعر 1399 ريال سعودي بدلا من 1899 ريال سعودي.

تخفيض كبير على ثلاجة من كلاس برو بحجم 23 قدم وبحجم 651 لتر متوفرة باللون الفضي بسعر 2999 ريال سعودي بدلا من 5999 ريال سعودي.

يوجد كلاس برو ثلاجة بابا واحد بحجم 1.6 قدم إستيل بسعر 549 ريال سعودي بدلا من 799 ريال سعودي. عمر شويل - جدة أحدث تخفيضات اكسترا على الأجهزة الكهربائية والإلكترونية بالسعودية - ثقفني

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