رابط موقع الضمان الاجتماعي المطور sbis شروط وطريقة تسجيل جديد 1444

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عمر شويل - جدة ننشر رابط موقع الضمان الاجتماعي المطور sbis للتسجيل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد، حيث يعد رابط التقديم في نظام الضمان المطور من أهم الأمور التي يسعى الكثير من المستحقين للحصول عليه من أجل التسجيل في برنامج الضمان الجديد، وذلك بعد الإعلان عن نفاذ نظام الضمان الاجتماعي المطور رسمياً، حيث أتاحت الموارد البشرية منصة الدعم والحماية الاجتماعية أمام جميع المواطنين المنطبق عليهم شروط الضمان المطور الجديدة لاستقبال طلبات التقديم على الضمان الاجتماعي المطور 1444، ومن خلال المقال يمكن الحصول على رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد، والتعرف على شروط الاستحقاق والأهلية، وطريقة التقديم على الضمان المطور 1444.

رابط موقع الضمان الاجتماعي المطور sbis

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نظام الضمان الاجتماعي المطور للمساعدة في سد احتياجات الأسر ذات الدخل المنخفض أو المتوسط الأساسية، وذلك لتحسين ظروفهم المعيشية وتحقيق الاستقلال المالي لهم من خلال تقديم الدعم النقدي، ويتم الحصول على المعاش من خلال إيداعه في الحساب البنكي للمستحق بعد صدور نتائج الأهلية والقبول بشكل نهائي في البرنامج.

وقد تم التأكيد على استقبال الكثير من طلبات التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد من قبل وكيل وزارة الضمان الاجتماعي “سلطان الجريس” للحصول على الدعم المقدم من التنمية الاجتماعية، ويجب العلم أن البرنامج المطور للضمان الاجتماعي لا يقدم دعماً مالياً فقط.

وإنما يسعى لتمكين المستحقين من التحول من الاحتياج إلى الإنتاج عن طريق التأهيل والتدريب وتقديم خدمات البحث عن فرص عمل مناسبة بالتعاون مع “هدف” صندوق تنمية الموارد البشرية، حيث يتم تصنيف المستحقين المقبولين في برنامج الضمان الاجتماعي الجديد إلى ثلاث فئات وهم:

مستحق غير قابل للتأهيل مثل كبار السن.

المستحق القابل للتأهيل مثل المرضى الذين يمكن علاجهم ليكونوا قادرين على العمل.

مستحق قادر على العمل.

ويجب العلم أن الوزارة توفر خدمة البحث عن عمل من خلال منصات التوظيف المعتمدة بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية هدف لكل مستحق قادر على العمل، ومن يرغب في الحصول على رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور 1444، واستعلام نتائج الأهلية بعد صدور القرار النهائي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي التالي:

رابط موقع الضمان الاجتماعي المطور sbis للتسجيل (sbis.hrsd.gov.sa).

طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد 1444

تبدأ أولى خطوات التقديم في الضمان المطور بإنشاء مستخدم جديد على المنصة الإلكترونية، حيث يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي عن طريق النت دون الحاجة للذهاب إلى مراكز العناية بالعملاء أو مكاتب الضمان، ويتم إنشاء مستخدم جديد في موقع الضمان من خلال تعبئة الهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد، ثم إنشاء كلمة مرور مطابقة للشروط المعروضة بالموقع.

ثم النقر على مربع الشروط والأحكام وكتابة رمز التحقق والنقر على “تسجيل” لمتابعة التقديم وفق مراحل التسجيل في البرنامج، ثم يتم تفعيل الجوال لربطه بالحساب من خلال تعبئة رمز التحقق المرسل والنقر على توثيق، وسيطلب النظام تعبئة الهوية وكلمة المرور لتسجيل الدخول إلى بوابة الضمان الاجتماعي.

وبذلك يكون المتقدم قد أنشأ مستخدماً جديداً في المنصة الإلكترونية يمكن من خلاله التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد، ويبدأ في إكمال الملف الموحد بإدخال البيانات الشخصية بشكل كامل وصحيح، ثم يقوم بتعبئة رقم حسابه البنكي في الخانة الأخيرة بالصفحة، وتأكيده مرة أخرى، وهنا يجب التحقق من صحة الرقم وأنه باسم المتقدم حتى يتم التحقق منه بنجاح من قبل الجهة المختصة.

ويجب العلم أن عملية التحقق تستغرق بعض الوقت، و لمعرفة إجابة سؤال كيف أسجل في الضمان الاجتماعي المطور عن طريق رابط موقع الضمان الاجتماعي المطور sbis 1444، يمكن ذلك من خلال اتباع الخطوات الموضحة بالفيديو التالي:

شروط الضمان الاجتماعي المطور 1444

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1444، حيث يجب أن تنطبق هذه الشروط على من يرغب التسجيل في برنامج الدعم، حيث يجب قبل البدء في تقديم طلب جديد من خلال رابط موقع الضمان الاجتماعي المطور sbis الرسمي المرفق أن يتم الإطلاع أولاً على شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي التي أجملناها في النقاط التالية:

أن يكون المتقدم مقيماً إقامة دائمة في المملكة خلال الإثني عشر شهراً السابقة على تاريخ التسجيل.

يكون المتقدم سعودي الجنسية، وقد تم استثناء ثلاث فئات من شرط الجنسية وهم (زوجة المواطن ومطلقته وأرملته ممن لهم أبناء سعوديين، وأبناء المطلقة والأرملة من زوج غير سعودي، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأيتام، والأرامل ذوات الأيتام).

أن يقل الدخل المحتسب عن الحد المانع للضمان الاجتماعي المقرر وهو 1100 ريال لعائل الأسرة، و550 ريال لكل فرد من أفراد الأسرة، وفي حال زيادة تابع، يتم إضافة مبلغ 550 إلى إجمالي الدخل الشهري للأسرة، وهنا يجب الإفصاح عن إجمالي الدخل لجميع الأفراد خلال العام السابق على التقديم في النظام.

ضرورة استيفاء المتطلبات الخاصة بالصحة مثل التطعيمات الأساسية للأبناء والتعليم للأبناء، إلى جانب الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف للقادرين من أفراد الأسرة.

ألا يكون مقيماً في إحدى الدور أو مراكز الإيواء التي تقوم الدولة برعايتها، وألا يمتلك أصولاً ذات قيمة عالية.

تسجيل ضمان اجتماعي جديد 1444

يجب العلم أنه في حال تعدد الأسر للعائل “زوجتان أو أكثر”، فتعد كل أسرة مستقلة عن الأخرى وتستحق معاشاً مستقلاً بعد دراسة استحقاقها وقبولها في الضمان، فعند تكوين المنازل، يمكن إنشاء أكثر من منزل ثم إضافة كل تابع للمنزل التابع له، ولا يؤثر في استحقاق الأسرة للمعاش أن يكون أحد أفرادها مقيماً خارج المدينة التي تقيم فيها الأسرة لغرض الدراسة.

ويشترط أن يكون عمره ما بين 18 إلى 25 عام، كما يجب على التابع البالغ ثمانية عشر عاماً فأكثر قبول الارتباط كتابع من حسابه الشخصي في منصة الدعم عن طريق تسجيل الدخول إلى المنصة عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، وقد أكدت الوزارة على أنه في حال كان لدى عائل الأسرة إيقاف خدمات.

فيجب اختيار أحد أفراد أسرته من المقيمين معه في ذات المسكن سواء الزوجة أو أحد الأبناء كعائل أسرة، ليقوم هو بالتسجيل وتقديم طلب باسمه من خلال رابط موقع الضمان الاجتماعي المطور sbis الرسمي، ولكن يشترط أن يتعدى سن المتقدم الثمانية عشر عام، وأن يوجد لديه حساب مصرفي مطابقاً لاسمه، حيث سيتم تحويل المستحقات إلى الحساب البنكي المسجل فور إعلان إيداع الدفعة التالية بشكل رسمي.

منصة الضمان الاجتماعي المطور تسجيل

تتكون البيانات الشخصية الواجب إدخالها من معلومات ثابتة لا يمكن التعديل عليها “الاسم والهوية وتاريخ الميلاد”، وبيانات مسترجعة المعروضة من جانب الجهات المختصة ويمكن تعديلها، وبيانات جديدة وهي المطلوبة تعبئتها ضمن الملف الموحد للضمان الاجتماعي، ويجب تعبئة المعلومات المطلوبة بشكل صحيح، ثم الإجابة على الأسئلة المعروضة.

وقد أوضحت الوزارة أن منصة الضمان الاجتماعي المطور هي فقط المختصة باستقبال طلبات التقديم على البرنامج المطور في الوقت الحالي، وذلك بعد إغلاق باب التسجيل في الموقع السابق، لذلك يجب على كافة المستفيدين الحاليين والمتقدمين الجدد أن يقوموا بإنشاء حساباً جديداً في المنصة الإلكترونية لكي يتمكنوا من التقديم في نظام الضمان المطور.

ويمكن الآن الحصول على رقم الضمان الاجتماعي للتواصل مع خدمة العملاء لتقديم شكوى أو استفسار، والتعرف على موعد نزول الضمان الاجتماعي الدفعة القادمة للمتقدمين الجُدد والمؤهلين بالدفعات السابقة بعد دراسة حالة الطلب لكل متقدم، والإطلاع على الحد الأدنى أو الحد المانع المحتسب للمعاش لمعرفة كم راتب الضمان الاجتماعي.

موقع الضمان الاجتماعي المطور sbis

خصصت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موقع الضمان المطور فقط لاستقبال جميع الطلبات التي تتعلق بالضمان بعد نقل كافة خدمات الضمان إليه بشكل رسمي، حيث يمكن من خلالها تسجيل ضمان اجتماعي جديد للحصول على مبلغ المعاش، والاستعلام عن نتائج الأهلية والاستحقاق أو نتائج القبول في الضمان، إلى جانب إتاحة إصدار مشهد الضمان الاجتماعي لتقديمه للجهة الحكومية الطالبة له.

وتم إيضاح طريقة التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي المطور الجديد كعائل أسرة في حال كانت المتقدمة مطلقة أو أرملة أو غيرهم من الفئات الأخرى، حيث ينظر البرنامج بشكل عام للأسرة المقيمة في نفس المسكن على أنهم أسرة واحدة، ولكن يمكن التسجيل ي الضمان المطور كفرد مستقل في حال اثبات استقلالية السكن.

ويتم إثبات الاستقلالية عن طريق إدخال رقم عقد الإيجار الإلكتروني المسجل في منصة إيجار، وهنا يحصل المتقدم على المبلغ المقرر للعائل المحدد بـ1100 ريال في حال القبول والتأهل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي الجديد، ويمكن التعرف على شروط الضمان الاجتماعي المطور للمتزوجة وفق ما تم الإعلان عنه الآن.

موعد صرف الضمان الاجتماعي 1443

وفقاً للموعد المحدد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإيداع مستحقات المستفيدين من معاش الضمان للمستفيدين الحاليين، فمن المقرر أن يتم نزول الضمان الاجتماعي في الأول من الشهر الهجري “الثلاثاء بتاريخ 4 يناير 2022م الموافق لتاريخ 1 جمادي الآخرة 1443هـ”، وسيتم تحويل رواتب الضمان بشكل تلقائي للحسابات البنكية المسجلة في النظام للمستفيدين الحاليين.

وقد صرحت الوزارة بأنه سيتم إيداع مستحقات المتقدمين الجدد في الحسابات البنكية للمستحقين بعد الانتهاء من دراسة الحالات المتقدمة وإعلان نتائج القبول والأهلية، ولم يتم تحديد تاريخاً لصرف معاش الضمان الاجتماعي للمتقدمين الجدد أصحاب الطلبات المكتملة حتى الآن، فقد تتأخر في صرف الضمان الاجتماعي المطور لكثرة الطلبات المقدمة المقرر مراجعتها وتدقيقها من قبل الجهة المختصة، وسيتم إشعار المتقدمين بنتيجة الأهلية فور صدورها مباشرةً.

وقد أكدت الوزارة على أن نتائج الاستحقاق والقبول في الضمان الاجتماعي الجديد سوف ترسل للمقبولين في النظام عن طريق رسالة نصية تتضمن نتيجة الاستحقاق، كما سيتم الإعلان عن النتائج بشكل تدريجي، وفور صدور نتائج أهلية الضمان الاجتماعي المطور، يمكن الإطلاع على حالة الطلب من خلال الدخول إلى منصة الدعم والحماية الاجتماعية باتباع رابط موقع الضمان الاجتماعي المطور sbis ثم النقر على الطلبات.

حاسبة الضمان الاجتماعي المطور المطور 1443

اعتمدت الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عند احتساب القيمة المستحقة من معاش الضمان الاجتماعي المطور على عدد أفراد الأسرة المقيمين في ذات المسكن ومجموع إجمالي الدخل المحتسب لهؤلاء الأفراد دون النظر للحالة الاجتماعية أو الجنس أو العمر، وبناءً على ذلك يتم حساب الضمان الاجتماعي للمتقدم، وهناك العديد من المتقدمين يبحثون عن حاسبة الضمان الاجتماعي المطور 1443 لمعرفة القيمة المستحقة.

وهنا يرجى العلم أن الوزارة لم توفر حاسبة للضمان الاجتماعي المطور عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، لكنها أوضحت آلية احتساب المعاش بناءً على عدد أفراد الأسرة ومجموع الدخل الشهري المحتسب على مدار العام السابق لتاريخ التقديم في الضمان الاجتماعي المطور 1443، لذلك قمنا بتوفير خدمة الرد على الراغبين في معرفة الأهلية والاستحقاق ومقداره..

فمن يرغب في التعرف على قيمة الضمان الاجتماعي المستحق له حال القبول، ومعرفة هل يشمله الضمان المطور من عدمه، فيجب عليه كتابة مجموع إجمالي الدخل الشهري (الدخل المكتسب – غير المكتسب) للعائل وتابعيه المقيمين في نفس المسكن، وعدد أفراد الأسرة بالتعليقات أسفل المقال، ومن يرغب أيضاً في الحصول على رابط موقع الضمان الاجتماعي المطور sbis الرسمي، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط المرفق.

رابط موقع الضمان الاجتماعي المطور sbis

أكد برنامج الضمان الاجتماعي فيما يتعلق باستلزام التقديم في الضمان للمستفيدين الحاليين من عدمه على ضرورة التسجيل في الضمان وتعبئة الملف الموحد لجميع أفراد الأسرة المقيمين في ذات المسكن مع المستفيد الأساسي عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية، وسيتم دراسة الاستحقاق لجمع الأفراد، ويجب على التابع البالغ 18 عام فأكثر قبول الارتباط وتأكيده لاعتماده كتابع للمتقدم من خلال إكمال البيانات.

كما أكدت على أن التسجيل في البرنامج المطور متاحاً منذ أن تم إطلاقه في منتصف نوفمبر وحتى الثالث والعشرون من شهر مايو المقبل للمستفيدين الحاليين فقط، حيث يستقبل الطلبات على مدار ستة أشهر من تاريخ نفاذ نظام الضمان الاجتماعي المطور 1443، حيث يتاح لمن ينطبق عليه شروط التقديم الآن إمكانية التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي المطور من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق.

وقد أوضح البرنامج أن لا نهاية للتقديم على الضمان الاجتماعي المطور 1443، حيث يستمر البرنامج في استقبال طلبات التسجيل من المتقدمين الجدد، ولكن المدة المحددة مخصصة فقط للمستفيدين الحاليين من الضمان، لذلك يجب على كافة مستفيدي الضمان الاجتماعي بنظامه السابق أن يقوموا بالدخول إلى منصة الضمان المطور وتسجيل مستخدم جديد، ثم تعبئة بيانات الملف الموحد بشكل كامل.

التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يتاح التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي أمام جميع المواطنين الراغبين في الحصول على معاش الضمان المطور، وسيتم قبول من ينطبق عليه شروط التقديم، ولكن ما الحل إن كان ولي الأمر أو عائل الأسرة لديه إيقاف خدمات ولم يتمكن من التسجيل في النظام، وهنا أوضحت الوزارة أنه في حال كان هناك إيقاف خدمات لعائل الأسرة فعليه القيام بما يلي:

يتاح التقديم على الضمان الاجتماعي المطور عن طريق اختيار أحد أفراد الأسرة ليكون العائل سواء كانت الزوجة أو أحد الأبناء بشرط تجاوز سن الثمانية عشر عام، وهنا سيتم إضافة الأب ضمن التابعين عند التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي المطور 1443، ويجب عليه قبول الارتباط كتابع والموافقة على الطلب عبر منصة الدعم والإعانات الاجتماعية، وبعد ذلك سوف ينزل الضمان الاجتماعي في حساب المتقدم سواء الزوجة أو أحد الأبناء حال صدور القرار النهائي بالقبول والاستحقاق.

ويرجى العلم أن حالة الطلب قد تغيرت الآن من تحت التدقيق إلى تم التحقق بنجاح، وهذا يعني أنه قد تم التأكد والتحقق من رقم الحساب البنكي للمتقدم وأنه باسمه، أما في حال عدم التحقق فهذا يعني وجود خطأ بالرقم أو أن الحساب ليس باسم المتقدم، لذلك يجب الدخول إلى حسابي في الضمان الاجتماعي المطور والإطلاع على حالة الطلب المقدم عبر منصة الدعم والإعانات الاجتماعية.

دخول موقع الضمان الاجتماعي المطور sbis

بدأت الوزارة في إرسال الإشعارات للمتقدمين بطلب تسجيل في البرنامج الجديد تفيد بصدور نتيجة الأهلية الخاصة به لمعرفة مدى استحقاقه من عدمه، كما هناك بعض الحسابات التي ظهر بها رسالة تم التحقق بنجاح أو عدم التحقق، وهذه الرسالة تتعلق برقم الساب البنكي، فعند تعبئة الرقم صحيحاً وباسم المتقدم، فيتم التحقق، أما في حال وجود خطأ أو ليس باسم المتقدم بالطلب، فتظهر رسالة عدم التحقق، وهنا يجب تحديث الآيبان.

وأكدت الوزارة على أن عملية التحقق من الرقم المصرفي أو الآيبان الذي تم إدخاله عند التسجيل في موقع الضمان الاجتماعي المطور قد يستغرق بعض الوقت للتحقق من صحته وأنه باسم صاحب الطلب، لذلك يجب الانتظار حتى تنتهي من عملية التحقق، وفي حال وجود عدم دراسة حالة الأهلية مسبقاً فهذا لا يعني رفض المتقدم، وإنما سيتم دراسة طلبه في وقت لاحق لعدم دراسته حتى الآن.

ويجب العلم أن الضمان الاجتماعي يعتبر المسكن أحد أهم أركان تعريف الأسرة، حيث يحتسب على أساسه والأفراد المقيمة به مقدار الدخل والحد الأعلى لقيمة المعاش المقرر الحصول عليه في حال صدور قرار الأهلية، وتتيح الوزارة في الوقت الحالي إمكانية إصدار مشهد ضماني واستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني وكلمة المرور “بيانات الحساب، بالإضافة إلى تسجيل ضمان اجتماعي جديد من خلال رابط موقع الضمان الاجتماعي المطور sbis المرفق عالية.