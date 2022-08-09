التقويم الدراسي 1444 في السُّعُودية التعديلات الجديدة “التعليم السعودي” نظام الثلاث فصول 2023

التعديلات الجديدة التي تمت على التقويم الدراسي 1444 في السُّعُودية وزارة التعليم تجيب بعد أن تم إذاعة نبأ الموافقة على فصلين دراسين آخرين وذلك بعد مناقشات مجلس الشورى في هذا الصدد التي طالبت فيه بإلغاء الفصول الدراسية المعتمدة داخل السُّعُودية ووفقًا لهذه المناقشات جاء الأمر بأجراء التغيرات الحديثة في نظام التقويم الدراسي 1444 حيث تم أنشاء تطبيق إلكتروني حديث داخل المدارس في العام السابق وهذا النظام يشتمل على تحويل نظام الفصلين الدراسيين إلى نظام ثلاث فصول دراسية وهذا الأمر ظهر مزيد من التعارض والموافقة على هذا القرار لكن العدد الأكبر رفض هذا النظام.

تعديلات التقويم الدراسي 1444

بعد مناقشات مجلس الشورى تحويل نظام الثلاثة فصول إلى نظام الفصلين نظرا لرفض هذا القرار من أولياء الأمور والطلاب إضافةً إلى ذلك يتم تمديد مدّة الدراسة عن الوقت السابق لكن ماهي التغيرات التي تمت على نظام التقويم الدراسي 1444 وتم الإفصاح عنه من الهيئات التعليمية، ولذلك نعرض لكم التقويم الدراسي الجديد الذي وافقت عليه وزارة التعليم السُّعُودية التي يتمثل في الآتي:

الموعد الدراسي 28 من شهر أغسطس 2022 الموافق 1 من شهر محرم 1444.

الأحد بَدْء الفصل الدراسي الأول 21-22 من شهر أيلول 2022 الموافق 25-26 من شهر صفر 1444

يوم الأربعاء – يوم الخميس إجازة اليوم الوطني 16-17 من شهر أكتوبر 2022 الموافق 20-21 من شهر ربيع الأول 1444

يوم الأحد – يوم الإثنين إجازة نهاية الأسبوع المطول 10 من شهر نوفمبر 2022 الموافق 16 من شهر ربيع الآخر 1444

يوم الخميس إجازة نهاية الأسبوع المطولة 24 من شهر نوفمبر 2022 الذي يوافق 30 من شهر ربيع الآخر 1444

نهاية يوم الخميس بداية إجازة الفصل الدراسي الأول 4 من شهر ديسمبر 2022 الذي يوافق 10 من شهر جمادي الأول 1444

بَدْء الفصل الدراسي الثاني بالمملكة

يوم الأحد بَدْء الفصل الدراسي الثاني 18 من شهر ديسمبر 2022 الموافق 24 من شهر جمادي الأول 1444

ثم أن يوم الأحد إجازة نهاية الأسبوع المطولة 22-23 من شهر شباط 2023 الموافق 2-3 من شهر شعبان 1444

ثم يوم الأربعاء – يوم الخميس إجازة يوم التأسيس 2 من شهر مارس 2022 يوافق 10 من شهر شعبان 1444

نهاية يوم الخميس بَدْء إجازة الفصل الدراسي الثاني 12 من شهر مارس 2022 الموافق 20 من شهر شعبان 1444

التقويم الدراسي الفصل الثالث

يوم الأحد بَدْء الفصل الدراسي الثالث 13 من شهر أبريل 2023 الموافق 22 من شهر رمضان 1444

ثم يوم الأربعاء بداية إجازة عيد الفطر 26 من شهر أبريل 2023 الموافق 6 من شوال 1444

كذلك فان يوم الأربعاء بداية الدراسة بعد إجازة عيد الفطر 28-29 من شهر مايو 2023 الموافق 10-11 من شهر ذي القعدة 1444

يوم الأحد – يوم الإثنين إجازة نهاية الأسبوع المطولة.

4 من شهر ذي الحَجَّة آخر يوم الخميس بداية إجازة نهاية العام الدراسي.

بَدْء العام الدراسي الجديد

بعد الاطلاع على التجديدات الخاصة بالتقويم الدراسي لعام 1444 فيتم التركيز بأن موعد بَدْء الدراسة يوافق يوم الأحد الموافق 1 محرم 1444 الذي يوافق 28 من شهر أغسطس لعام 2022 على أن يختتم الفصل الدراسي الأول في يوم الخميس الذي يوافق 5 من شهر يناير 2022 أنما الفصل الدراسي الثاني يبدأ في يوم الأحد الذي يوافق 15 من شهر يناير، ويستمر حتي يوم 8 من شهر يونيو.