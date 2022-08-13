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عمر شويل - جدة طريقة إضافة التابعين في الاكتتاب من الأسرة 1444 .. مصرف الجارحي من أقدم المصارف وأشهر البنوك في المملكة العربية السعودية والتي تقدم خدماتها للأفراد منذ أكتر من 50 عام والذي يسعى دائمًا لتسهيل الخدمات واستحداث المميزات الجديدة من أجل أن يحوز على إعجاب عملاءه وجذب عملاء جدد وكذلك لتوفير الخدمات الجديدة لكل المواطنين في السعودية ومن ضمن أهم الخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي للمواطنين في المملكة العربية السعودية هي إضافة التابعين للأسرة في الاكتتاب الخاص بهم حيث يبحث عنها الكثيرون من اجل معرفة الخطوات والطريقة والرابط الخاص بهذه الإضافة.

إضافة التابعين في الاكتتاب من الأسرة 1444

وخدمة الاكتتاب هي أن تقوم بشراء الأسهم الخاصة بالشركات المساهمة بشكل خاص من المصرف وملكية تلك الأسهم لك في يد المصرف.

ولكن هناك اختلاف في المساهمة بحسب الحصة الخاصة بالأسهم فأصحاب الحصص الصغيرة يمكنهم إضافة الأفراد بشكل إلكتروني.

بدون حاجته للذهاب إلى أي مكان وتلك الأشخاص هم الزوجة والأبناء ولكن وفق شروط وخطوات معينة

بداية تقوم بتحميل التطبيق الإلكتروني أو الآب الخاص بمصرف الراجحي سواء على نظام آندرويد وآيفون

وبعد تحميل التطبيق قم بفتحه وبعدها سجل الدخول عليه عن طريق الضغط على إنشاء حساب جديد .

وإن كان لك حساب قديم أو من قبل قم بإدخاله واكتب كلمة المرور واضغط على كلمة الوضع المالية من القائمة التي أمامك .

واختر كلمة الاكتتاب وبعدها اضغط على التسجيل وبعدها سجل الأقارب من الدرجة الأولى وحدد درجتهم .

واكتب رقم البطاقة الشخصية وسيظهر أمامك تفاصيل كل شخص والبيانات الخاصة به في التسجيل وتأكد من مراجعة البيانات واضغط حفظ الطلب.

شروط الاكتتاب في السعودية 1444

وبالنسبة للشروط الخاصة بالاكتتاب لأفراد الأسرة في السعودية.

يجب أن يكون رب الأسرة له بالفعل أسهم في تلك الشركة التي يريد الاكتتاب بها.

وكذلك أن تكون جنسيته سعودية .

ويجوز للمرأة القيام بهذا الاكتتاب بشرط كونها الواصبة على أبنائها والإقامة بالأراضي السعودية .

هو اهم شرط وأن يكون للشخص الذي يريد الاكتتاب حساب داخل المصرف في المملكة العربية السعودية ليسدد منه تلك الرسوم المطلوبة.