جدول التقويم الدراسي 1444.. موعد بداية الدراسة وعودة المعلمين

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عمر شويل - جدة جدول التقويم الدراسي 1444، أعلنت وزارة التعليم السعودية عن الخطة الزمنية التي من المقرر تطبيقها هذا العام، حيث من المقرر أن يبدأ التقويم مباشرة بعد الانتهاء من الإجازة، لذلك يبحث الكثير من أولياء الأمور والطلاب عن موعد بداية العام الدراسي الجديد، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم جدول التقويم الدراسي بالتفصيل وفي خطوات بسيطة وسهلة تابعونا على ثقفني.

جدول التقويم الدراسي 1444

يمثل جدول التقويم الدراسي 1444 أهمية كبيرة لدى جميع السعوديين، لذلك يمكنك معرفة المواعيد من خلال الآتي:

يبدأ العام الدراسي الجديد 1 صفر 1444ه‍ الذي يوافق يوم 18 أغسطس لعام 2022م.

كما تبدأ إجازة الفصل الدراسي الأول من يوم 30 ربيع آخر 1444ه‍ الذي يوافق يوم 24 نوفمبر لعام 2022.

يتم عودة الدراسة وبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 10 جمادى الأول 1444ه‍ الذي يوافق يوم 4 ديسمبر لعام 2022م.

وينتهي الفصل الدراسي الثاني وتبدأ الإجازة الفصل الثاني من يوم 10 شعبان 1444 الذي يوافق يوم 2 مارس 2023م..

كما تجد أن الفصل الدراسي الثالث يبدأ من يوم 20 شعبان 1444ه‍ الذي يوافق 12 مارس لعام 2022م.

وتكون إجازة الفصل الدراسي الثالث النهائية يوم 4 ذي الحجة 1444 الذي توافق يوم 22 يونيو لعام 2022.

الإجازات في التقويم الدراسي 1444

يوجد العديد من الإجازات التي يشهدها التقويم الدراسي لعام 1444، ويمكنك معرفة الإجازات من خلال الآتي:

إجازة اليوم الوطني السعودي الذي يوافق يومي 25,26 صفر 144 الموافق إلى يومي 21,22 من سبتمبر لعام 2023.

إجازة يوم التأسيس السعودي الذي يوافق يومي 2,3 من شهر شعبان 1444، الموافق إلى يومي 22,23 فبراير لعام 2023.

إجازة عيد الفطر المبارك الذي يوافق يوم 22 رمضان 1444، الموافق إلى 13 أبريل لعام 2023.

بالإضافة إلى أجازات التقويم الدراسي لعام 1444.

موعد عودة المعلمين والاداريين 1444

كما حددت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية أيضاً موعد عودة المعلمين والكادر الإداري للعام الدراسي الجديد 1444، وجاء جدول الموعد كالتالي:

عودة المشرفين والمشرفات، وكذلك منسوبي ومنسوبات مكاتب التعليم وهيئتين التعليم والاداريين من يوم 22_8_2022 و24_1_1444.

عودة المعلمين والمعلمات من يوم 28-8-2022 والموافق يوم 1-2-1444.

وبذلك نكون قدمنا لكم جدول التقويم الدراسي 1444 لمعرفة بداية الفصل الدراسي الأول وموعد الانتهاء من الفصل الدراسي الثالث، بالإضافة إلى ذكر الإجازات التي يشهدها التقويم الدراسي لعام 1444/2023.