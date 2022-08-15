نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط التقاعد المبكر في السعودية 1444 – 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التقاعد المبكر في السعودية 1443 – 2022 تم الإعلان عنها في الفترة الأخيرة، وذلك بعد اجتماع مجلس الوزراء بالمملكة، من أجل إصدار قرار تعديل نظام التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، والذي يسري على كل السعودية بالكامل، بل ووفقًا لمجموعة من الشروط لن يكون بإمكان الموظف من التقاعد بشكل مبكر وهذا ما سوف نوضحه فيما يلي من خلال موقعنا ثقفني.

شروط التقاعد المبكر في السعودية 1443 – 2022

هناك مجموعة قوانين أساسية مهمة تقوم بحكم سوق العمل في السعودية، وهناك منها ما يتم تطبيقه بخصوص التقاعد، والتي من بينها أن يصل الموظف إلى عمر معين كي يتمكن من التقاعد، ولكن هناك حالات قد يرغب فيها الموظف من التوقف عن العمل وطلب التقاعد المبكر لأكثر من سبب، لهذا سوف نبين لكم الآن شروط التقاعد المبكر في السعودية 1443 – 2022 :

أن يوجد ظرف قهري وهذا أول وأهم شرط يمكن بالنظر له السماح للموظف بأن يتقاعد مبكرًا، على أن يكون سبب لا يد للموظف به.

من اللازم مرور فترة عمل معينة بحيث لا تقل عن 25 سنة في نفس جهة العمل، ويجدر الذكر أن تلك الفترة لا يدخل فيها الإجازات الرسمية التي حصل الموظف عليها.

أن يعتمد طلب التقاعد المبكر من مكان العمل، لهذا على الموظف أن يستخرج موافقة من الشركة التي يعمل بها.

ألا تكون الفترة بين طلب التقاعد بشكل مبكر وبين عمر التقاعد الطبيعي 5 سنوات على أقل تقدير.

معايير حساب التقاعد المدني الجديد

توجد عدة معايير مهمة يتم عن طريقها حساب التقاعد المدني الجديد، وهي التي تيسر على الموظف حساب راتبه الشهري الخاص بالتقاعد، ويمكن تلخيص تلك المعايير في النقاط التالية:

السبب وراء انتهاء خدمة الموظف: قيمة راتب المعاش الخاص بالتقاعد المدني تختلف بالنظر إلى السبب وراء طلب التقاعد المبكر وفقًا للمُحدد في اللوائح والنظم.