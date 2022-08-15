نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إرشادات القبول بجامعة الملك فيصل 1444 هـ kfu.edu.sa والتقويم الزمني للفصل الدراسي الصيفي في المقال التالي
عمر شويل - جدة بعد إعلان جامعة الملك فيصل عن نتائج الدفعة الأولى من الطلبة والطالبات المقبولين والمقبولات في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم الانتظام للعام الجامعي 1443 /1444 هـ، نقدم لكم من خلال هذا المقال الجدول الزمني للتقويم الجامعي لعام 1443هـ، مع توضيح اهم الإرشادات للمرشحين للقبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1443/1444 هـ، كما قد سبق وأوضحنا لكم من خلال مقال سابق في موقع ثقفني الإخباري عن كيفية التسجيل في الجامعة وسداد الرسوم إلكترونياً وغيرها العديد من المعلومات التي تهم الطلبة الراغبين في التقديم بالجامعة.
التقويم الزمني للعام الجامعي 1443/1444 هـ بجامعة الملك فيصل
لقد قامت الجامعة منذ فترة بوضع التقويم الزمني للعام الجامعي 1442/1443 هـ ولذلك يجب العلم أن هناك بعض منها قد مضى وقته ولذلك نقدم لكم من خلال هذه الفقرة المراحل التي مازال هناك فرصة زمنية للتقديم عليها وهي كالتالي؛
|بدء الدراسة للفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 1443/1444
|
بدءاً من تاريخ 27/11/1443
الموافق 26/6/2022
|
وحتى 20/1/1444
الموافق 18/8/2022
|بدء الدراسة بعد إجازة عيد الأضحى المبارك للعام الجامعي 1443/1444
|بدءاً من تاريخ 18/12/1443
الموافق 17/7/2022
|وحتى 20/1/1444
الموافق 18/8/2022
|الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 1442/1443
|بدءاً من 23/1/1444
الموافق 21/8/2022
|وحتى 26/1/1444
الموافق 24/8/2022
وهنا يجب التنويه أن الجامعة قد أهابت بجميع الطلاب اللذين تم قبولهم في الدفعة الأولى التوجه إلى رابط البوابة الإلكترونية للجامعة والاطلاع على التعليمات المعلنة بخصوص هذه الدفعة، والتي تهدف إلى خدمة الطلبة وتوفير الوقت والجهد عليهم.
إرشادات هامة لمرشحين القبول للعام الجامعي 1443/1444 هـ
- القبول في الجامعة يتم إلكترونياً بنظام المفاضلة حسب النسبة الموزونة.
- يجب على المتقدم بعد إعلان نتائج القبول بتأكيد القبول عبر حسابه الشخصي على بوابة جامعة الملك فيصل الإلكترونية.
- في حالة قبول الطالب في أكثر من جامعة يجب علية إلغاء التأكيد في الجامعات الأخرى وتأكيد فبوله في جامعة الملك فيصل للتأكد من عدم خروجه من المنافسة واستبعاده من القبول نهائياً.
- يجب على المتقدم الالتزام بمواعيد المقابلة الشخصية في كليات الصحة والطب البيطري.
- في حالة لم يتم قبولك في الدفعة الأولى، كل ما عليك فعله هو انتظار الدفعات اللاحقة حسب التسلسل في الانتظار مع باقي الزملاء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إرشادات القبول بجامعة الملك فيصل 1444 هـ kfu.edu.sa والتقويم الزمني للفصل الدراسي الصيفي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.