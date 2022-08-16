نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سلم رواتب الامن الدبلوماسي 1444 (ر . س) بالمملكة العربية السّعوديّة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سلم رواتب الأمن الدبلوماسي 1444 حيث يهتم الكثير من المتواجدين في المملكة العربية السعودية بالتعرف على سلم رواتب الأمن الدبلوماسي 1444 في السعودية، حيث تعد مؤسسة الأمن الدبلوماسي من أهم المؤسسات الموجودة في المملكة العربية السعودية، والتي تقدم رواتب مميزة لجميع الموظفين والعاملين بها في جميع القطاعات، حيث يتم منح رواتب مميزة تختلف لجميع الموظفون والتي تكون رواتب شهريّة متميزة مقابل العمل الذي يتم تقديمه والجهود الكبيرة في مجال الأمن في السعودية، فنجد ان الامن الدبلوماسيّ واحد من ضمن القطاعات العسكريّة المهمة في المملكة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور سلم رواتب الأمن الدبلوماسي 1444.

رواتب الأمن الدبلوماسي في السعودية 1444

كم راتب وكيل رقيب في الأمن الدبلوماسي 1444 مع البدلات والعلاوات الدورية للقوات الخاصة بالأمن الدبلوماسي ونجد أن سلم رواتب الأمن الدبلوماسي هو الجدول الرسمي الذي يتم تخصيصه لكافة العاملين في الأمن الدبلوماسي في المملكة العربية السعودية بجميع القطاعات، والذي يتضمن الرواتب التي يتقاضاها كافة موظفي الأمن الدبلوماسي بشكل شهري بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي تحدد قيمة الرواتب، حيث أن هناك اختلافات وتفاوت كبير في الراتب بناء على الدرجة التي يشغلها كلّ موظف، حيث جاء سلم الرواتب الجديد الذي تم تطبيقه 1444 يتضمن رواتب الأفراد وكذلك الضباط العاملين في الأمن الدبلوماسي، فنجد أن المرتبات التي يتم تقديمها بناء على سلم الرواتب تتراوح المرتبات ما بين 3,220 ريال سعوديّ وحتى 12,225 ريال سعودي، بناء على عدة عوامل تحددها المؤسسة في كل عام، درجة الجنود في الأمن الدبلوماسيّ كالتالي:

درجة الأمن الدبلوماسي رتبة جندي رتبة جندي أول رتبة عريف رتبة وكيل رقيب رتبة رقيب رتبة رقيب أول رتبة رئيس رقباء الدرجة الأولى 1 3220 3395 3765 4455 5260 6180 7215 درجة 2 3350 3540 3940 4665 5510 6480 7575 درجة 3 3480 3685 4115 4875 5760 6780 7935 4 3610 3830 4290 5080 6010 7080 8295 5 3740 3975 4465 5295 6260 7380 8655 6 3870 4120 4640 5505 6510 7680 9015 7 4000 4265 4815 5715 6760 7980 9375 8 4130 4410 4990 5925 7010 8280 9735 9 4260 4555 5165 6135 7260 8580 10095 10 4390 4700 5340 6345 7510 8880 10455 11 4520 4845 5515 6555 7760 9180 10815 12 4650 4990 5690 6765 8010 9480 11175 13 4780 5135 5865 6975 8260 9780 11535 14 4910 5280 6040 7185 8510 10080 11895 15 5040 5425 6215 7395 8760 10380 12255

سلم رواتب الأمن الدبلوماسي في السعودية 1444

وبناء على سلم رواتب الامن الدبلوماسي في السعودية المعتمدة في هذا التوقيت، فنجد ان هناك اختلاف في سلم رواتب الموظفين والعاملين بناء على الدرجة، حيث يتقاضى وكيل رقيب راتب شهري يختلف بشكل كبير باختلاف الدرجة التي يشغلها في الأمن الدبلوماسيّ، ونجد أن الراتب يتراوح ما بين 4,455 ريال سعوديّ إلى حوالي 7,395 ريال سعوديّ، وتختلف الرتب التابعة لسلم رواتب الامن الدبلوماسي في المملكة العربية السعودية ما بين رتبة جندي، وجندي أول، عريف، ووكيل رقيب، ورقيب، ورقيب أول، ورئيس رقباء، بالاضافة الى اختلاف قيمة العلاوات السنوية والبدلات التي تختلف بناء على اختلاف الرواتب والدرجة التي يتبع اليها كل موظف او عامل في المؤسسة.

سلم علاوات الأفراد في الأمن الدبلوماسي