سلم رواتب الامن الدبلوماسي 1444 (ر . س) بالمملكة العربية السّعوديّة 

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عمر شويل - جدة سلم رواتب الأمن الدبلوماسي 1444 حيث يهتم الكثير من المتواجدين في المملكة العربية السعودية بالتعرف على سلم رواتب الأمن الدبلوماسي 1444 في السعودية، حيث تعد مؤسسة الأمن الدبلوماسي من أهم المؤسسات الموجودة في المملكة العربية السعودية، والتي تقدم رواتب مميزة لجميع الموظفين والعاملين بها في جميع القطاعات، حيث يتم منح رواتب مميزة تختلف لجميع الموظفون والتي تكون رواتب شهريّة متميزة مقابل العمل الذي يتم تقديمه والجهود الكبيرة في مجال الأمن في السعودية، فنجد ان الامن الدبلوماسيّ واحد من ضمن القطاعات العسكريّة المهمة في المملكة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور سلم رواتب الأمن الدبلوماسي 1444.
رواتب الأمن الدبلوماسي في السعودية 1444
كم راتب وكيل رقيب في الأمن الدبلوماسي 1444 مع البدلات والعلاوات الدورية للقوات الخاصة بالأمن الدبلوماسي ونجد أن سلم رواتب الأمن الدبلوماسي هو الجدول الرسمي الذي يتم تخصيصه لكافة العاملين في الأمن الدبلوماسي في المملكة العربية السعودية بجميع القطاعات، والذي يتضمن الرواتب التي يتقاضاها كافة موظفي الأمن الدبلوماسي بشكل شهري بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي تحدد قيمة الرواتب، حيث أن هناك اختلافات وتفاوت كبير في الراتب بناء على الدرجة التي يشغلها كلّ موظف، حيث جاء سلم الرواتب الجديد الذي تم تطبيقه 1444 يتضمن رواتب الأفراد وكذلك الضباط العاملين في الأمن الدبلوماسي، فنجد أن المرتبات التي يتم تقديمها بناء على سلم الرواتب تتراوح المرتبات ما بين 3,220 ريال سعوديّ وحتى 12,225 ريال سعودي، بناء على عدة عوامل تحددها المؤسسة في كل عام، درجة الجنود في الأمن الدبلوماسيّ كالتالي:
|درجة الأمن الدبلوماسي
|رتبة جندي
|رتبة جندي أول
|رتبة عريف
|رتبة وكيل رقيب
|رتبة رقيب
|رتبة رقيب أول
|رتبة رئيس رقباء
|الدرجة الأولى 1
|3220
|3395
|3765
|4455
|5260
|6180
|7215
|درجة 2
|3350
|3540
|3940
|4665
|5510
|6480
|7575
|درجة 3
|3480
|3685
|4115
|4875
|5760
|6780
|7935
|4
|3610
|3830
|4290
|5080
|6010
|7080
|8295
|5
|3740
|3975
|4465
|5295
|6260
|7380
|8655
|6
|3870
|4120
|4640
|5505
|6510
|7680
|9015
|7
|4000
|4265
|4815
|5715
|6760
|7980
|9375
|8
|4130
|4410
|4990
|5925
|7010
|8280
|9735
|9
|4260
|4555
|5165
|6135
|7260
|8580
|10095
|10
|4390
|4700
|5340
|6345
|7510
|8880
|10455
|11
|4520
|4845
|5515
|6555
|7760
|9180
|10815
|12
|4650
|4990
|5690
|6765
|8010
|9480
|11175
|13
|4780
|5135
|5865
|6975
|8260
|9780
|11535
|14
|4910
|5280
|6040
|7185
|8510
|10080
|11895
|15
|5040
|5425
|6215
|7395
|8760
|10380
|12255
سلم رواتب الأمن الدبلوماسي في السعودية 1444
وبناء على سلم رواتب الامن الدبلوماسي في السعودية المعتمدة في هذا التوقيت، فنجد ان هناك اختلاف في سلم رواتب الموظفين والعاملين بناء على الدرجة، حيث يتقاضى وكيل رقيب راتب شهري يختلف بشكل كبير باختلاف الدرجة التي يشغلها في الأمن الدبلوماسيّ، ونجد أن الراتب يتراوح ما بين 4,455 ريال سعوديّ إلى حوالي 7,395 ريال سعوديّ، وتختلف الرتب التابعة لسلم رواتب الامن الدبلوماسي في المملكة العربية السعودية ما بين رتبة جندي، وجندي أول، عريف، ووكيل رقيب، ورقيب، ورقيب أول، ورئيس رقباء، بالاضافة الى اختلاف قيمة العلاوات السنوية والبدلات التي تختلف بناء على اختلاف الرواتب والدرجة التي يتبع اليها كل موظف او عامل في المؤسسة.
سلم علاوات الأفراد في الأمن الدبلوماسي
|رتبة الجندي
|مبلغ العلاوة
|الجندي في الأمن الدبلوماسي
|130 (ر . س)
|الجندي الأول في الأمن الدبلوماسي
|145 (ر . س)
|العريف في الأمن الدبلوماسي
|175 (ر . س)
|وكيل الرقيب في الأمن الدبلوماسي
|210 (ر . س)
|الرقيب في الأمن الدبلوماسي
|250 (ر . س)
|الرقيب الأول في الأمن الدبلوماسي
|300 (ر . س)
|رئيس الرقباء في الأمن الدبلوماسي
|360 (ر . س)
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