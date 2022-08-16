تعرف علي خطوات إرفاق مستند في برنامج حساب المواطن 2022

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عمر شويل - جدة خطوات إرفاق مستند في برنامج حساب المواطن يسعى الكثير من المواطنين السعوديين في البحث عن معرفة كيفية إرفاق مستندات في حساب المواطن، حيث أن الحكومة السعودية هدفت إلى دعم المواطنين بشكل مستمر، ويكون هذا الدعم للأسر محدودة الدخل أو ذات الدخل المنخفض، ولذلك جاء إنشاء حساب المواطن ضروري لتقديم الدعم ومساعدتهم علي تحمل أعباء المعيشة وتلبيه احتياجاتهم الضرورية لمواجهة ظروف الحياه، من أجل تعويض المواطنين الذين أصابهم الضرر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية، كما أن البرنامج جاء مؤكد لفكرة التطورات الاقتصادية التي تسعي لها الحكومة السعودية وتحقيقا لرؤية المملكة 2030 .



خطوات إرفاق مستند في حساب المواطن 2022

هناك مجموعة من الخطوات الواجب اتباعها لكي يتمكن المستفيد من إرفاق مستندات في برنامج حساب المواطن، لومن ضمن هذه الخطوات ما يلي:

أن يقوم المستفيد بالدخول على البوابة الإلكترونية. قم بالنقر علي أيقونة تفاصيل الطلب. ثم بعد علي المستفيد الضغط على أيقونة إدارة المرفقات. قم بإضافة المستند المطلوب. وأخيرا قوم بالضغط علي أيقونة حفظ.

طريقة ضم المطلقة لحساب رب الأسرة

أوضح برنامج حساب المواطن أنه بإمكان رب الأسرة إضافة المطلقة إلى حسابه، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين أنه في حالة رجوع المرأة المطلقة وضمت مع أفراد عائلتها هل يمكن تسجيلها بحساب المواطن مع أفراد عائلتها، ويكون ذلك ممكن عن طريق الخطوات التالية:

أن يقوم المستفيد بدخول إلي الموقع الرسمي لحساب المواطن. قم بالبحث عن تفاصيل الطلب. علي المستفيد النقر علي أيقونة بيانات التابعين. ثم بعد قم بالضغط علي زر إضافة التابعين. علي المستفيد في النهاية الضغط علي أيقونة حفظ.

حل مشكلة نسيان كلمة المرور حساب المواطن

قد ينسى بعض المسجلين في حساب المواطن كلمة المرور الخاصة بالحساب، وفيما يأتي طريقة استرجاع كلمة مرور حساب المواطن:

الدخول إلى بوابة حساب المواطن. ثم النقر على أيقونة نسيت كلمة المرور. إدخال رقم الهوية الوطنية. ثم إدخال رقم الهاتف الجوال. استلام رسالة تأكيدية على الهاتف تحتوي على رمز تأكيدي. ثم إدخال الرمز في مكانه المخصص على الموقع. إعادة تعيين كلمة مرور جديدة يجب الاحتفاظ بها للتسجيل في المرات الأخرى.

تسجيل دخول حساب المواطن برقم الهوية

بعدما يقوم المواطن التسجيل في حساب المواطن يجب عليه تسجيل الدخول إلى البرنامج من خلال القيام بعدة إجراءات هامة لمتابعة حالة الاستحقاق والتأهيل في الحساب، وتتمثل طريقة تسجيل دخول حساب المواطن عبر رقم الهوية فيما يلي:

الدخول إلى بوابة حساب المواطن. ثم قم بالنقر على أيقونة الدخول. قم بكتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور في الحقول المخصصة لها. يتم إضافة رمز التحقق الظاهر في الصورة ومن ثم يجب النقر على أيقونة الدخول.

كيفية تسجيل الأرملة ضمن المستفيدين من دعم حساب المواطن

يتم التقديم والتسجيل للأرملة عبر حساب المواطن، وذلك من خلال مجموعة من الخطوات التي سنقوم بذكرها كما يلي:

الدخول عبر رابط حساب المواطن. ثم النقر على إنشاء حساب جديد. إدخال رقم الهوية الوطنية. ثم إدخال رقم الهاتف. إدخال تاريخ الميلاد. ثم إرسال رسالة بها رقم سري. كتابة كلمة المرور. ثم تظهر صفحة جديدة بها كل المعلومات المطلوبة. التأكد من صحة البيانات المدخلة. النقر على التسجيل.

خطوات تقديم طلب اعتراض على حساب المواطن

يسعى عدد كبير من المواطنين الذين لم تظهر أسمائهم في نتائج أهلية حساب المواطن إلى تقديم اعتراض في برنامج حساب المواطن 36، وذلك باتباع الخطوات التالية :

أن يقوم مقدم الطلب بالدخول على الموقع الإلكتروني حساب المواطن. قم بإتمام عملية تسجيل الدخول لحسابك عن طريق كتابة رقم الهوية الوطنية وكلمة المرور السرية. عليك بإدخال رمز التحقق ثم اضغط على أيقونة ” الاستعلام “. قم بالدخول على قائمة الدفعات. سوف يظهر لك الدفعات وسبب رفض قبولك في الدفعة. قم بالضغط على أيقونة تقديم الشكاوى. اكتب كافة البيانات المطلوبة. انقر على زر تقديم الطلب.

والجدير بالذكر أنه لضمان استمرارية دعم حساب المواطن، للمسجلين أو القائمين الحاليين، يجب تحديث البيانات المدخلة مسبقًا عند حدوث أي تغيير عليها، وذلك خلال 15 يوما عن طريق البوابة الإلكترونية، كما يمكن أيضا معرفة طريقة تقديم اعتراض في حساب المواطن1442.