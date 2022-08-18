نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسرع تمويل بدون تحويل الراتب بموافقة فورية لكافة العملاء السعوديين في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسرع تمويل بدون تحويل الراتب الشهري تلك الميزة من أهم المزايا المقدمة من خلال منصة سلفة السعودي بالمملكة العربية السعودية حيث وفرت المنصة التمويل الشخصي بموافقة فورية وسريعة عند الطلب ولكن بعد توفير كافة الضوابط والضمانات المطلوبة للتمويل ومن ضمنها أن يكون المتقدم حاصل على الجنسية السعودية لأن التمويل الشخصي مخصص لهم بالمملكة كذلك لابد من توفير فترة على رأس العمل لا تقل عن ستة أشهر للعاملين السعوديين في القطاع الخاص أما موظفي القطاع العام الحكومي مطلوب منهم فترة عمل لا تقل عن ثلاثة أشهر فقط لا غير وغير من الشروط اللازمة للتمويل من أجل الحصول على تمويل شخصي فوري بالتقسيط المرن لمدة 6 أشهر بهامش ربح تنافسي عن باقي المنصات التمويلية المتوفرة داخل أراضي السعودية.

الشروط الواجبة للحصول على تمويل شخصي من منصة سلفة السعودي

وفرت منصة سلفة الإلكترونية التمويل الشخصي بفترات سداد ميسرة لجميع العملاء السعوديين الراغبين في طلب هذا التمويل حتى ستة أشهر فقط بدون تحويل راتبك الشهري ولكن يتم الموافقة على العميل المتقدم السعودي بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة كما يلي بالتفصيل اليوم:

يجب أن يكون المتقدم يبلغ من العمر 23 عام على الأقل للموافقة على التمويل الشخصي لدى منصة سلفة السعودي.

الحد الأقصى للتقديم على التمويل بالمملكة العربية السعودية يصل إلى 60 عام فقط لا غير.

لابد من توفير دخل أو راتب شهري ثابت بمقدار يساوي على الأقل 5000 ريال سعودي.

يحتاج تمويل منصة سلفة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية وفي حالة إذا كان يعمل في القطاع الخاص مطلوب منه أثبات فترة عمل لا تقل عن ستة أشهر.

أما العاملين في القطاع الحكومي مطلوب منهم فترة عمل ثلاثة أشهر.

المميزات التمويلية المقدمة عند طلب التمويل الشخصي من منصة سلفة

يمتاز التمويل الشخصي من خلال منصة سلفة السعودي بأنه تمويل شخصي سريع بدون تحويل راتبك الشهري بفترة سداد تصل إلى ستة أشهر على الأكثر كذلك يمتاز التمويل بأنه متوافقًا مع معايير الدين الإسلامي في المملكة العربية السعودية ويتراوح مبلغ التمويل من 1000 ريال حتى 5000 ريال سعودي وهناك العديد من الخدمات التمويلية المتوفرة التي سوف نوضحها بالتفصيل اليوم والمعلن عنها عبر منصة سلفة السعودي بالمملكة: