نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المقطوعة 1444 تفاصيل عودة المساعدة المقطوعة من جديد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المقطوعة، وأسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة، من الأمور التي انتشر الحديث عنها في المملكة العربية السعودية بأنه قد تم عودة صرف المقطوعة، ويبحث جميع المواطنين عن طريقة الاستعلام عنها من خلال موقع وزارة الموارد البشرية الاجتماعية، وسوف نوضح لكم أحدث الأخبار التي تتعلق بهذا الشأن.

المساعدة المقطوعة

الضمان الاجتماعي المقطوعة هذه المساعدة التي تعد من المساعدات المالية التي تقدمها الدولة السعودية للمواطنين لكي يقوموا بالاستفادة منها مرة واحدة فقط، حيث أن هذا الضمان الذي يكون من خلال وزارة الموارد البشرية الاجتماعية، وهذه الوزارة التي تكون مسؤولة عن صرف الضمان الاجتماعي المطور، حيث أن قد يتم صرف هذا الضمان للأشخاص المسجلين من السنوات الماضية، ومن الجدير بالذكر أنه يصل مبلغ المساعدة المقطوعة الذي يستفيد منه المواطن إلى ٣٠ ألف ريال سعودي ويتم تحويله على حساب المستفيد، حيث أن قد توقف التسجيل منذ فترة، ولكن قد تم إصدار أوامر ملكية لصرف مبلغ إضافي قبل عيد الأضحى، وهذا ما جعل المواطنين يعتقدون رجوعها من جديد، ولكن حتي الآن لم يتم الاعلان عن ذلك من قبل الحكومة السعودية، ولذلك يبحث عنها الكثير من المواطنين بشكل دائم، لكي يعرفوا متى سوف يتم فتح باب التسجيل مرة اخرى.

شروط الضمان الاجتماعي المقطوعة

الجنسية السعودية، والإقامة الكاملة في المملكة.

سن المتقدم يجب أن يكون ٣٥ سنة كحد ادني.

بالنسبة للمتزوجين فيجب عن زيادة دخولهم عن ٨٦٥٠.

أما الاعزب فيجب عدم زياده دخله عن ٣٠٠٠ ريال.

يحصل عليها النساء المطلقات أو المهجورات أو المطلقات.

فقدان العائل أو سجنه.

كيفية الاستعلام عن في المساعدة المقطوعة

من خلال السطور القادمة سوف نتعرف على طريقة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة، وهذه الخطوات كالتالي: