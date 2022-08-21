وزارة الداخلية السعودية تعمل على توفير كافة الخدمات لجميع الوافدين للمملكة، حيث جاء التساؤل من قبل الكثيرين عن كيفية سداد رسوم المرافقين والتابعين 2022 فيُمكنهم بكل سهولة ويُسر من خلال عدة طرق، حيث تعمل المملكة على فرض الكثير من الأنظمة والقوانين التي تضمن سيرها بشكل مُنظم وجيد، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص رسوم المرافقين خلال مقالنا هذا.

كيفية سداد رسوم المرافقين والتابعين 2022

هناك طرق مختلفة يُمكنك من خلالها التعرف على كيفية سداد الرسوم الخاصة بالمرافقين وذلك عبر اتباع الآتي:

سداد رسوم المرافقين صراف الراجحي

لكي تتمكن من سداد رسوم المرافقين صراف الراجحي عن طريق اتابع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

انتقل مباشرةً إلى الموقع الرسمي الخاص بمصرف الراجحي.

أكتب اسم الوافد وكلمة المرور ثم أضغط على خانة التالي.

الضغط على أيقونة المدفوعات ثم اختر المدفوعات الحكومية ثم أنقر خدمة الوافدين.

النقر على الدفع ثم أدخل البيانات المطلوبة ثم سجل رقم الحساب.

الضغط على خانة التالي ثم اختر تسديد الرسوم بنجاح.

سداد رسوم المرافقين البنك الأهلي

يُمكنك سداد الرسوم الخاصة بالمرافقين وذلك عن طريق اتباع الآتي:

انتقل مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاصة بالبنك الأهلي.

أكتب البيانات المطلوبة في الخانات الشاغرة.

أضغط على تسجيل الدخول ثم إرسل رسالة عبر الهاتف.

النقر على خانة سداد ثم أضغط على خانة المدفوعات الحكومي ثم أنقر على إدارة الأجانب.

حدد الرسوم الخاصة بالسداد ثم أدخل البيانات ثم أضغط على طلب الرسوم.

الضغط على موافق ثم سدد الرسوم بنجاح وسوف تصلك رسالة تُفيد نجاح عملية السداد.

كيفية الاستعلام عن سداد رسوم المرافقين والتابعين

وزارة الداخلية السعودية وفرت خدمة الاستعلام عن رسوم المرافقين وذلك عبر التالي:

أذهب مباشرةً إلى الرابط الرسمي الخاص بمنصة أبشر الإلكترونية.

الضغط على خانة الخدمات الإلكترونية ثم اكتب البيانات المطلوبة.

الضغط على خانة خدمة المقيمين ثم اختر الخدمات ثم أنقر على الاستعلام.

سوف تظهر لك المعلومات لك حول المرافقين والرسوم أيضًا.

الفئات المستثناة من سـداد رســوم

توجد مجموعة من الفئات المستثناة من سداد الرسوم الخاصة بالإقامة في السعودية وهما: