طريقة التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية 1444 هـ kkmar.gov.sa

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سنتطرق اليوم الي طريقة التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية 1444 هـ حيث من الجدير بالذكر ان كلية الملك خالد العسكرية هي مؤسسة تعليمية عسكرية تأسست لتقديم الدراسات العسكرية والأكاديمية لطلابها المسجلين المؤهلين للخدمة العسكرية والذين أكملوا تعليمهم الثانوي من أجل إعدادهم وتدريبهم وإتقانهم بجميع المعارف والمهارات العسكرية والأكاديمية اللازمة أصبحوا ضباطًا في وحدات الحرس الوطني ، كما أن للكلية عقد دورات تأهيلية لحاملي التعليم العالي في التخصصات العلمية والإنسانية المطلوبة لقطاعي الحرس الوطني.
التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية 1444 هـ
طريقة التسجيل في كلية الملك خالد حيث ان طريقة التسجيل سوف تكون كالاتي:
- قم بزيارة kkmar.gov.sa لزيارة الصفحة الرسمية لأكاديمية الملك خالد العسكرية.
- اقرأ الشروط والأحكام على موقع الويب قبل النقر فوق قبول.
- بعد ذلك ، انقر فوق الوصول الوطني الموحد وقم بتسجيل الدخول باستخدام معرف أبشر وكلمة المرور.
- ثم املأ نموذج الطلب الموضح ، وإذا واجهت أي مشاكل في القيام بذلك ، فيرجى زيارة المنطقة أعلاه على موقع الويب الخاص بك وإعلامي.
- بعد إكمال النموذج ، أدخل رمز التحقق وانقر على زر إرسال.
- سوف تتلقى رقم التطبيق الخاص بك على جهازك المحمول ، والذي يمكنك استخدامه للتحقق من حالة التطبيق الخاص بك.
ماهي شروط التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية
هنالك عدة شروط في كلية الملك خالد العسكرية يجب ان نعرفها لكي يتم قبولك في الكلية وهي كالاتي:
- يمكن لأي شخص نشأ خارج المملكة مع والديه الذين عملوا في المملكة أن يتقدموا ، لكن يجب أن يكونوا من أصل سعودي.
- حسن السلوك والسلوك وعدم وجود أي ادعاءات سابقة ضد نزاهة الطالب وأمانة.
- عدم الزواج من أجنبي.
- يجب أن يكون العمر بين 17 و 22 عامًا ولكن لا يزيد عن 22 عامًا.
- يرتبط الوزن والطول ارتباطًا عكسيًا ، حيث يبلغ الحد الأدنى للارتفاع 165 سم والحد الأقصى للارتفاع 188 سم و 95 كجم على التوالي ، وهذا هو الجزء العلوي.
- يجب أن تكون العلوم الطبيعية هي تخصص الطالب ويجب أن يحافظوا على معدل تراكمي يومي منتظم لا يقل عن 80٪.
- تم اجتياز اختبار إجادة اللغة الإنجليزية وكانت درجات اختبار القدرات والتحصيل مجتمعة 60٪ على الأقل.
- في خطوة الفحص ، غالبًا ما يكون من المقبول اجتياز جميع الاختبارات والفحوصات الطبية والمقابلات.
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