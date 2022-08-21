نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أطلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد لتسديد القروض والديون في المقال التالي

عمر شويل - جدة أنتشرت الأخبار المتعلقة بالمساعدات المالية التي تقدمها المؤسسات الخيرية في السعودية والتي تعد من ضمنها مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية، فتقدم المؤسسة للمواطنين السعوديين وغير السعوديين مساعدات عدة منها مساعدات مالية ومساعدات عينية ومساعدات طبية وغيرها من المساعدات التي قد يحتاجها المواطن السعودي، سوف نوضح لكم شروط الحصول على تلك المساعدات وأيضاً خطوات التقديم عليها والصيغة الصحيحة لكتابة طلب المساعدة المالية وتقديمه لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية، وأيضاً طريقة التواصل مع المؤسسة.

الصيغة الصحيحة لكتابة طلب المساعدة وتقديمه لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية

يعتمد المواطن الطالب للمساعدة لصيغة معينة في كتابة طلب المساعدة الذي يحتاج إليها وسوف نوضح لكم الآن تلك الصيغة وهي:

البدأ بالتسمية: بسم الله الرحمن الرحيم

تقديم التحية: تحية طيبة لسمو الأمير عبد العزيز بن فهد

الدعاء لوالده رحمه الله

البدأ في طلب المساعدة المرغوب فيها مع توضيح الأسباب التي دفعت بالمواطن لطلب المساعدة

إنهاء الطلب بتوضيح اسم صاحب الطلب والعنوان ورقم الجوال الخاص به

أنواع المساعدات المقدمة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

تنوعت المساعدات التي تقدمها المؤسسات الخيرية داخل السعودية، والآن سنوضح لكم المساعدات المقدمة من مؤسسة فهد الخيرية وهي:

مساعدات مالية للأسر الفقيرة ومحدودي الدخل. مساعدات مالية لسداد الديون على الغارمين والغارمات. توفير الأدوية للمحتاجين، مع إمكانة السفر خارج السعودية لتلقي العلاج في الخارج إذا تطلب الأمر. مساعدات لسيدات الأرمل والمطلقات والأيتام وكبار السن. مساعدة لأسر المساجين. مساعدات مقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة. دعم مشروعات الإسكان للمحتاجين. التواصل مع المؤسسات الخيرية وجمعيات البر.

عنوان إرسال طلب المساعدة من الأمير عبد العزيز بن فهد

سنوضح لكم الآن عنوان مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية لإرسال طلبات المساعدة إليها وهو: المملكة العربية السعودية – مدينة تبوك – طريق الأمير فهد بن سلطان – بجوار مبنى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وبذلك نكون قد أوضحنا لكم كل ما هو متعق بطريقة طلب المساعدة المالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد لسداد الديون عن المتعثرين.