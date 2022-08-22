التقويم الدراسي 1444 هجرية للتعليم العام والجامعي والتدريب التقني والمهني

التقويم الدراسي 1444 الجديد هو ما أعلنت عنه وزارة التربية والتعليم في المملكة العربية السعودية خلال الساعات القليلة الماضية، حيث أقرت وزارة التعليم أن اليوم الاثنين الموافق 22 من أغسطس والموافق 24 من محرم هو يوم عودة المشرفين والمشرفات في المدارس، علي أن يكون يوم الأحد الذي يليه والموافق 28 من أغسطس 2022 والموافق 1 من صفر 1444 هجرية هو أول يوم لعودة الطلاب والمعلمين إلي المدارس، ويتضمن هذا القرار جميع المدارس والجامعات الحكومية والأجنبية ، وذلك بعد أن قامت الوزارة بالموافقة علي تحديد الخطة الدراسية والإجازات الممتدة للفصلين الأول والثاني والثالث والإجازات النهائية، وصدر قرار استكمال العمل الدراسي لثلاثة فصول دراسية حسب حالة التقييم، و تصل فترة الدراسة للعام الدراسي الجديد حوالي 184 يوم، كما تبلغ أيام إجازة العام الدراسي 10 أيام، أما عدد أيام إجازة العام الدراسي حوالي 55 يوماً، أما بالنسبة لعدد الأسابيع في الفصلين الأول والثاني والثالث فتبلغ 13 أسبوعاً.

التقويم الدراسي 1444

من خلال المقال يمكنك التعرف علي الحقيبة المدرسية، أما عن تقسيم الفصول الدراسية فقد أشارت الوزارة إلي أن العام الدراسي سوف يكون مقسماً إلي ثلاث فصول دراسية كالسابق علي أن يبدأ العام الدراسي يوم الأحد القادم الموافق 28 من أغسطس، وتكون الإجازات موزعة علي النحو التالي:

إجازة اليوم الوطني السعودي يوم الأربعاء والخميس الموافق 21 -22 من سبتمبر 2022.

نهاية أسبوع مطولة يوم الأحد والاثنين الموافق 16 -17 من أكتوبر 2022.

إجازة نهاية أسبوع مطولة يوم الخميس يوم 10 نوفمبر 2022.

التقويم الدراسي 1444 عن الفصل الدراسي الثاني

من خلال المقال يمكنك التعرف علي تكافل الطلاب، أما عن بداية الفصل الدراسي الثاني سوف تبدأ يوم 18 من ديسمبر 2022 ميلادية، والموافق 24 من جمادي الأول 1444 هجرية، أما عن الإجازات الرسمية للفصل الدراسي الثاني فهي كالتالي:

إجازة مطولة في نهاية الأسبوع من يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر 2022.

نهاية أسبوع مطولة يومي الأحد والاثنين الموافق 15 – 16 يناير 2023.

إجازة يوم التأسيس يومي الأربعاء والخميس 22 – 23 فبراير 2023.

بداية إجازة الفصل الدراسي الثاني في نهاية دوام يوم الخميس الموافق 2 مارس 2023.

بداية الفصل الدراسي الثالث

بداية الفصل الدراسي الثالث يوم الأحد الموافق 12 من مارس 2023 ميلادية، أما الإجازات فهي كالتالي: