جدارة بلس تسجيل دخول | مسار تسجيل دخول masar

جدارة بلس تسجيل دخول، حيث تعد منصة جدارة من أهم المنصات الإلكترونية بالمملكة العربية السُّعُودية، ويبحث عن المنصة عدد كبير من المواطنين في المملكة عن رابط تسجيل جدارة، حيث توفر المنصة خِدْمَات عديدة فيما يخص الوظائف المطلوبة من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، حيث تقوم المنصة بعرض وظائف عديدة لجميع الفئات من الجنسين من الرجال والنساء بعدد كبير من التخصصات لجميع المؤهلات التي تناسب الحاصلين علي الدبلوم أو الثانوية العامة أو مؤهلات البكالوريوس والماجستير، ويتم التقديم في وظائف جدارة إلكترونيا دون الذَّهاب لمقرات العمل، وسوف نوفر لكم رابط جدارة بلس تسجيل دخول.

جدارة بلس تسجيل دخول

بإمكان جميع الأفراد في المملكة الدخول إلى رابط جدارة بلس تسجيل دخول والاستفادة من جميع الخِدْمَات التوظيفية التي توفرها المنصة بشكل سريع، ويتم تسجيل الدخول بهذه الخطوات:

يجب الدخول إلى الرابط الآتي/ منصة جدارة بلس.

الضغط علي تبويب (دخول).

إدخال اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني.

إدخال كلمة المرور.

تسجيل البيانات الخاصة بالسيرة الذاتية.

يقوم المستفيد بإضافة أو تعديل المؤهلات العلمية الخاصة به.

ثم التعرف على جميع الإعلانات أو الوظائف التي توفرها منصة جدارة.

بعد عرض الوظائف يتم النقر علي تبويب (تقدم الآن)، في حالة استيفاء الشروط، علي أن يتم التقديم على الوظيفة المناسبة بناءً علي تطابق المؤهل الخاص بكل شخص.

ثم النقر على رفع الطلب، وسوف يتم لاحقًا الفرز الخاص بالطلبات المقدمة، حتي يستطيع كل مستفيد الاطلاع على النتائج بظهورها في المنصة.

النقر علي تأكيد تسجيل البيانات

اشتراطات التقديم بوظائف جدارة

تضع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية شروط عامة يجب أن تتوافر بالأشخاص الذي ترغب بالتقديم في وظائف جدارة الخالية، ومن أبرز هذه الشروط ما يلي:

يشترط أن يكون كل متقدم من أبناء المملكة ويكون حاملاً للجنسية السُّعُودية.

أن يكون المتقدم للتسجيل مقيم بشكل دائم داخل الأراضي السُّعُودية.

تطابق الشروط المعلن عنها من جانب كل وظيفة علي المتقدم.

التقديم يتم إلكترونيا في الوظائف عبر منصة مسار دون أي منصات أخري.

رَقَم منصة مسار

يستطيع جميع الأفراد التواصل مع منصة مسار من أجل تقديم الاستفسارات والشكاوى المختلفة عن طريق الرَّقَم التالي (19911).