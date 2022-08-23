كيف اقدم طلب تقسيط ايفون بدون دفعه اولى من جرير؟

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عمر شويل - جدة تقسيط ايفون بدون دفعه اولى اشتهرت بعض الأماكن في السعودية بتقديمه، فعلى الرغم من كثر محلات تقسيط جوالات حديثة في السعودية إلا أنها لا تقدم حلول التقسيط بدون الدفعة الأولى، ولكن أعلنت مكتبة جرير عن تقديم ايفون بالتقسيط بدون مقدم وخصوصًا تقسيط ايفون 13 جرير متعاونة في تقديم الخدمة مع كوارا للتمويل التي تمنح تمويل بقيمة تصل إلى 30 ألف ريال سعودي ووضعت شروط شراء ايفون بالتقسيط للمتقاعد والمواطن والوافد، وقدمت مميزات ايفون ١٣ برو ماكس تقسيط متعددة.

تقسيط ايفون بدون دفعه اولى

تعتبر مكتبة جرير من الشركات المتخصصة في بيع المنتجات منها الجوالات الحديثة للعديد من الشركات منها تقسيط ايفون بدون دفعه اولى وبيع جوالات سامسونج والأجهزة الإلكترونية الأخرى وعلى رأسها أجهزة الكمبيوتر واللاب توب وعند تقديم طلب لتقسيط المشتريات من خلال المكتبة فستكون أمام مجموعة كبيرة من المميزات من بينها:

تقسيط بدون مقدم.

الحصول على موافقة فورية ولكن يتطلب ذلك توافر الشروط في المتقدم.

قيمة تمويل تصل إلى 30 ألف ريال سعودي.

سداد قيمة الأقساط على ثلاث سنوات أو أقل.

تقسيط ايفون 13 من جرير بدون الكفيل.

حل تمويلي متميز لأنه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كيف أحصل على ايفون بالتقسيط من جرير؟

شركة جرير هي الشركة التي تقدم الجوالات الذكية أو المنتجات الإلكترونية، ولكن شركة كوارا المتعاونة مع المكتبة هي التي توفر التمويل الخاص بتقسيط تلك المنتجات وهي الجهة التي لها الحق في رفض أو قبول طلبك، والتي أكدت على ضرورة أن تكون قيمة الفواتير المراد تقسيطها لا تقل عن 2500 ريال سعودي ولا تزيد عن 30 ألف ريال سعودي، ويمكن التقديم على تقسيط المشتريات من خلال التالي:

الدخول إلى رابط مكتبة جرير العروض.

ثم اختيار تقسيط المشتريات بعد اختيار الجوال.

معرفة ما هي الشروط المطلوبة واختيار التقديم.

أدخل بياناتك كاملة.

بعدها تبدأ مرحلة دراسة الأهلية من خلال الشركة، والتي وفرت العديد من خيارات التقسيط منها تقسيط لأقل فترة وهي 6 شهور، أو أقصى فترة وهي ثلاث سنوات، ويستطيع العميل اختيار المناسب له ولكن دون التعارض مع الشروط والأحكام.