نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث منيو لمطعم البيك في السعودية.. أسعار الوجبات والساندوتشات 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة منيو البيك في السعودية، مطعم البيك تمكن من أن يصبح علامة تجارية مسجلة في السنوات الماضية منذ إنشاء الفرع الأول له بعام 1974 وكان عبارة عن محل صغير على الطريق والآن في 2022 نجد أن عدد فروع مطاعم البيك في السعودية تخطت 200 فرع وهذا نتيجة الشهرة الواسعة والجودة الرائعة التي يقدم بها البيك طعامه وخدماته الأخرى حتى أن الشهرة وصلت إلى جميع الدول العربية الأخرى وعما قريب سيكون هناك فرع في جمهورية مصر لمحبي البيك ونظرًا لذلك فإن منيو البيك من أهم ما يبحث عنه العملاء لمعرفة الأسعار وطلب الطعام.

مطعم البيك

تم تأسيس مطعم البيك بعام 1974 على يد شكور أبو غزالة والذي كان صاحب أول فكرة مطاعم للوجبات السريعة بمذاق منزلي في السعودية إذ كان يرى أن السعودية بحاجة إلى أن تكون هناك مطاعم تقدم الوجبات السريعة للعمال والموظفين بعد يوم شاق ولكن بمذاق منزلي لذيذ ولهذا تم تأسيس البيك وبعد رحيله اهتم به ولديه وتم تأسيس هذا العدد الكبير من مطاعم البيك في السعودية والتي تقدم وجبات الدجاج بتتبيلة سرية مميزة ليس لها مثيل.

قائمة طعام البيك 2022

الطعام في البيك يتميز بتنوعه فلا يعتمد على وصفات الدجاج فقط بل المأكولات البحرية وهناك المقبلات والمشروبات والحلويات المختلفة المتاحة في مطعم البيك، حتى الدجاج فهناك وجبات وهناك ساندوتشات وهناك دجاج مسحب وهناك دجاج بروستد عادي حسب حاجة وطلب العميل، وفيما يلي نضع لكم منيو الوجبات والساندوتشات في البيك لمعرفة سعر كل صنف من الأصناف المتاحة والتعرف عليها كاملةً:

كما لاحظنا فإن البيك يقدم الساندوتشات والبرجر والعادية مع الوجبات الاقتصادية والكبيرة التي تناسب حاجة العميل ورغباته سواء من الدجاج أو المأكولات البحرية.

المقبلات في البيك

أما عن المقبلات فهناك أصناف معينة يقدمها البيك بجانب الأطباق الرئيسية والتي تضيف الطعام مذاق شهي ولذيذ وتفتح الشهية أكثر مثل البطاطس المقلية والصوصات المختلفة وهناك سلطة ملفوف البيك التي يطلبها العديد من العملاء وأنواع بسيطة من السناكس وهناك أيضًا المشروبات المتميزة في مطعم البيك وهي كالتالي: