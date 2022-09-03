نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على الشروط الخاصة بتمويل السيارة من امكان واهم خطواتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتحدث مع متابعينا الكرام عن تمويل السيارة من إمكان .شركة إمكان من أهم المؤسسات المالية التى تقدم الكثير من الخدمات التمويلية الميسرة لجميع المواطنين والمواطنات داخل المملكة العربية السعودية . وكافة التمويلات التى تقدمها جميع تتوافق تماما مع أحكام الشريعة الإسلامية وتخضع لضوابطها . من خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نعرض لمتابعينا الكرام اهم الشروط للحصول على تمويل السيارة من امكان .

تعرف على أهم الشروط للحصول على تمويل السيارة من إمكان

للحصول على تمويل السيارة من شركة إمكان يجب على العميل الالتزام بالشروط للحصول على التمويل وهى كالاتى :

أولا : يجب أن يكون لدى المتقدم هوية وطنية سارية المفعول وايضا رخصة قيادة ويجب أن تكون سارية الصلاحية .

ثانيا : تقديم خطاب بة الراتب الشهرى الخاص بة .

ثالثا : يجب على العميل كتابة وتوضيح العنوان الوطنى تفصيليا .

رابعا : على العميل تقديم كشف الحساب البنكى الخاص بة وذلك لاخر ثلاث اشهر .

خامسا : يجب على العميل أن يقدم سعر السيارة وذلك ليتمكن من حصوله على تمويل إمكان لتقسيط السيارة الذى يرغب فى اخذها .

اهم خطوات تمويل السيارة من امكان

الطريقة الخاصة بطلب تمويل السيارة من شركة امكان

اولا : الدخول مباشرة الى الرابط الالكترونى الخاص بشركة إمكان .

ثانيا يجب على العميل اختيار التمويل التاجيرى من القائمة الخاصة بالمنتجات .

ثالثا : ادخال جميع البيانات الشخصية مثل : الاسم رباعي ، رقم الجوال ، الراتب الشهري ، نوع السيارة ويتم التواصل مع العميل من فريق المبيعات الخاص بشركة إمكان كتابة باقى البيانات وحصوله على التمويل .

الطريقة الثانية الخاصة بطلب تمويل السيارة من شركة امكان

اولا : يجب على العميل زيارة المعارض الخاصة بشركة إمكان .

ثانيا : على العميل كتابة جميع بياناته الشخصية وملأ الاستمارة وذلك للحصول على تمويل السيارة من شركة إمكان .

ثالثا : يوجد مندوب مسئول يقوم باستكمال الخطوات اللازمة للحصول على طلب تمويل السيارة ويساعدك فى اى سؤال أو استفسار عن تمويل السيارات من شركة إمكان .

فى النهاية نتمنى ان نكون وضحنا لسيادتكم اهم الشروط الخاصة بطلب التمويل من شركة امكان وايضا وضحنا طريقتين للحصول على طلب تمويل السيارة من امكان ونتمنى ان نكون وفقنا فى العرض بصورة جيدة لمتابعينا الكرام .