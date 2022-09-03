نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على الخطوات الخاصة بتجديد رخصة القيادة عبر ابشر واهم شروطها في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتحدث اليوم عن تجديد رخصة القيادة السعودية عبر ابشر . المملكة العربية السعودية دائما تقدم لكافة مواطنيها السعوديين كل ما هو جديد من خدمات الكترونية . فيمكن تجديد الرخصة الخاصة بالقيادة عبر منصة ابشر وقد تكون الكترونيا دون اى مجهود وتعتبر من ضمن الخدمات الرقمية التى تسعى المملكة العربية السعودية فى تقديمها دائما . ونحب أن نجيب على تساؤلتكم الخاصة برخصة القيادة السعودية . فهي عبارة عن مستند رسمى من خلاله نتأكد أن صاحب الرخصة قام بجميع الاختبارات والالتزام بكافة القواعد الخاصة برخصة . ويجب أن يكون الشخص بالغ ويكون عمرة يزيد عن 18 عاما . وقام بإجراء جميع الفحوصات الصحية التى تاكد انة سليم ويستحق استخراج الرخصة . من خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفنى نعرض لمتابعينا الكرام الخطوات الخاصة بتجديد رخصة القيادة الكترونى . خطوات تجديد رخصة القيادة الكتروني يجب اثناء تجديد رخصة القيادة الكترونى الالتزام بالخطوات الاتية وهى كالاتى : اولا : يجب الدخول فورا لمنصة ابشر الالكترونية .

ثانيا : يجب الذهاب القسم الخاص بأهل ابشر .

ثالثا : كتابة جميع البيانات الخاصة بك مثل اسم المستخدم وايضا رمز التحقق لكى تتمكن من تسجيل الدخول

رابعا : يجب اختيار القسم الخاص بخدمات السيارات من القائمة الرئيسية .

خامسا : يجب الضغط على الكلمة الخاصة بتجديد رخصة القيادة .

سادسا : يجب عليك القيام بتحديد سيارتك الخاصة وقم بتسجيلها .

سابعا : يجب عليك قراءة جميع الشروط والضغط على الموافقة عليها .

ثامنا : قم بتحديد الطريقة الخاصة باستلام السيارة . تعرف على الشروط الخاصة بتجديد رخصة القيادة يجب عند تجديد رخصة القيادة الالتزام بالشروط واتباعها وهى شروط سهلة وبسيطة يجب التعرف عليها وهى كالاتى : اولا : يجب القيام بتحصيل كافة الرسوم الخاصة بالتجديد .

ثانيا : يجب أن يكون الشخص حيا .

ثالثا : يجب عليك املاء النموذج الخاص بتجديد الرخصة .

رابعا : الذهاب الى الكشف الطبى المختص بهيئة المرور .

خامسا : يجب أن تكون الرخصة الخاصة بالاقامة سارية .

سادسا : يجب إرسال كافة الصور الشخصية عبر هيئة الأحوال المدنية .

سابعا : يجب تحديد السنوات الخاصة بالتجديد لرخصة القيادة . نتمنى فى النهاية ان نكون وحنا بصورة جيدة الخطوات الخاصة بتجديد رخصة القيادة وايضا وضحنا اهم الشروط الخاصة بتجديد رخصة القيادة ونتمنى ان نكون افادنكم .

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