نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منحة ارض مجانية من الديوان لجميع المواطنين الرجال والنساء التقديم الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام الديوان الملكي بتوفير موقع رسمي إلكتروني تابع له، لكي يتمكن المواطنون من التقديم والحصول علي المنح التي يقوم الديوان الملكي بمنحها للمواطنين، فما لديوان الملكي السعودي سوف نقوم بتقديم لكم في السطور التالية نبذه وبعض المعلومات عنه، كما نعرفكم علي طريقة الاستعلام عن منحة ارض الديوان الملكي.

الديوان الملكي السعودي

يعد هيئة الديوان الملكي من أهم الأجهزة السعودية التي تقوم بإتباع أوامر الملك سلمان بن عبد العزيز، ويعتبر حلقة الوصل بين المؤسسات الحكومية والمواطن، كما يعتبر من محققي العدالة الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، لأنه يعمل علي استقبال جميع شكاوى المواطنين وأيضاً استقبال طلبات المواطنين العينية والمادية، وهي أولي أهدافه، ففي مقال أخر قد قدمنا لكم متابعين موقعنا الكرام خطوات التقديم للحصول علي المنحة المجانية وشروط الاستحقاق قم بالتعرف عليها، وفي ذلك التقرير نوضح لكم كيفية الاستفسار.

الاستعلام برقم السجل المدني عن منحة ارض مجانية من الديوان الملكي

للمواطنين المقدمين علي المنحة قام الديوان الملكي السعودي بتسهيل إمكانية التعرف علي المنحة والتقديم إليها، وذلك من خلال السجل المدني الخاص بالمواطن إليكم الطريقة:

يجب على المواطن الدخول أولاً علي منصة بلدي، وبعد ذلك يقوم بالنقر علي علامة تبويب الخدمات الإلكترونية.

وبعد ذلك يقوم المواطن باختيار المنحة التي يرغب في الحصول عليها، ويقوم بالنقر علي كلمة استعلام عن منحة الأرض.

ويقوم المواطن بإدخال رقم السجل المدني الخاص به، ويقوم بعد ذلك بالنقر علي كلمة دخول.

وبعد استكمال جميع الإجراءات، ينتقل المواطن الي صفحة جديد تحتوي علي البيانات المتخصصة للمنحة المقدم عليها من قبل المواطن وكافة المعلومات.

ما هي المناطق التي يقدم بها طلب منحة أرض الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية

حدده الحكومة السعودية من خلال وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، بعض المناطق التي يتم بها تقديم طلب منحة أرض الديوان الملكي وهي كالتالي:

الشرقية

الرياض

جدة

نجران

مكة المكرمة.

وفي نهاية ختامنا عن موضوع منحه أرض الديوان الملكي، أتمني أن أكون قدمت لكم بعض المعلومات والتفاصيل المفيدة لكم وأن لا اكون ساهمت في تضيع وقتكم الثمين والله الموفق والمستعان.