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عمر شويل - جدة موعد الإزالة فى جبل الشراشف وحي الملاوي وجبل خندمة وشروط صرف تعويض الهدم فى الاحياء العشوائية بمكة فى اطار مشروع درب المشاعر وتطوير الاحياء العشوائية والتي يقع فى نطاق شوارع ومناطق محيطة بالمسجد الحرام وكذلك يهدف الى تطوير المناطق العشوائية التي تقع بالقرب من مشعر مني وتوفير الخدمات اللوجستية للحجاج والمعتمرين وانشاء أسواق تجارية ودورات مياه وكذلك موقف للسيارات وتوفير العديد من الخدمات الاهلية والمراكز الصحية للتيسير على زوار بيت الله الحرام والعمل على استكمال خطة إزالة وتطوير الاحياء العشوائية فى كافة انحاء المملكة فى اطار خطة رؤية المملكة 2030 والتي تهدف الى توفير البيئة الصحية والحياة الملائمة لسكن المواطن السعودي والنهضة العقارية وتطوير البنية التحتية فى السعودية.

أسباب إزالة الاحياء العشوائية فى السعودية

أولا تطوير وتأهيل الاحياء العمرانية القائمة.

الارتقاء بالأحياء عمرانيا واجتماعيا واقتصاديا وأمنيا وبيئياً.

انشاء بنية تحتيه للمناطق العشوائية الصادر لها إزالة.

نزع ملكية العقارات الآيلة للسقوط والتي لا يمتلك أصحابها صكوك ملكية.

تنظيم وتنسيق الجهود بين الأجهزة التي ستقوم بتطوير وتنمية المناطق العشوائية.

منح المكاتب الاستراتيجية الصلاحية لنزع ملكية العقارات بالتنسيق مع امانة مكة.

الإزالة فى جبل الشراشف وحي الملاوي وجبل خندمة

وفق ما تم الإعلان عنه منقبل المتحدث الرسمي لمشروع تطوير العشوائيات فى مكة امجد المغربي ان اعمال التطوير والانشاءات مستمر فى الاحياء التي تم بدء عمليات الهدم فيها بمدينة مكة المكرمة وان موعد الازالة فى جبل الشراشف سيبدأ فى شهر أكتوبر 2022 حيث ان عمليات الازالة مستمرة فى بعض الاحياء وسيتم اشعار سكان العقارات فى حي الملاوي وجبل خندمة بموعد الإزالة لتلك المنطقة فى نهاية العام الحالي ليتم تسليم تلك المناطق التي صدر لها قرار إزالة الى هيئة التطوير للبدء فى الانشاءات الخاصة بتطوير مشروع درب المشاعر فى مكة المكرمة.

شروط صرف تعويض الهدم فى الاحياء العشوائية بمكة