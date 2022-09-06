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عمر شويل - جدة خطوات استخراج شهادة بيان مدد وأجور مشترك من التأمينات الاجتماعية والتي تعتبر واحدة من الشهادات العديدة التي تقدّمها التأمينات الاجتماعية بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد على المواطنين والمقيمين على حد السواء، وتغنيهم بذلك عن تكبد عناء زيارة أحد فروع المؤسسة لاستخراج هذه الشهادة، تعتبر شهادة بيان مدد وأجور واحدة من المستندات الحكومية المعتمدة بشكل رسمي لدى حكومة المملكة، تمنح هذه الشهادة من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمواطنين السعوديين والوافدين الراغبين بالحصول عليها، للتعرف على بياناتهم وذلك وفقا للشروط والأحكام التي حددها نظام التأمينات الاجتماعية، ومدّة صلاحية هذه الشهادة ستين يوماً فقط بدء من وقت إصدارها، ويمنع صاحبها من إدخال أي تعديلات عليها سواء بالإضافة أو بالحذف.

خطوات استخراج شهادة بيان مدد وأجور مشترك من التأمينات الاجتماعية

يستطيع المواطنون والسعوديون والمقيمون في المملكة العربية السعودية الحصول على شهادة مدد وأجور بشكل إلكتروني من خلال الموقع الخاص بالتأمينات الاجتماعية، وباتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. ثم اختيار أيقونة “التأمينات أون لاين”. الضغط على أيقونة “إصدار الشهادات”. ثم تحديد نوع الشهادة. اختيار أيقونة “شهادة بيان مدد وأجور مشترك”. ثم إدراج المعلومات الشخصية التي يطلبها الموقع لإصدار شهادة بيان مدد وأجور. الضغط على أيقونة “إصدار”.

خطوات الاستعلام عن شهادة مدد وأجور مشترك من التأمينات الاجتماعية

يمكن الاستعلام عن شهادة مدد وأجور بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ثم اختيار أيقونة “التأمينات أون لاين”. إدخال رقم الهوية الوطنية للمواطن السعودي أو رقم الإقامة للمقيم في المكان المخصص له. ثم إدخال رقم الشهادة. إدخال رمز التحقق المرئي الذي يظهر على الشاشة. ثم الضغط على أيقونة “الاستعلام”.

طريقة التحقق من صحة شهادة مدد وأجور مشترك

يمكن للمواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية التحقق من صحة وصلاحيّة شَهادة مدد وأجور مشترك الصادرة بشكل إلكتروني، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط التحقق من شهادة مَدد وأجور مشترك ثم إدخال رقم الهوية أو رقم الإقامة في الحقل المخصص لذلك. إدخال رقم الشهادة. ثم إدخال رمز التحقق في المكان المعدّ له. الضغط على أيقونة “استعلام”.

بهذا، نختم مقال اليوم والذي تعرفنا من خلاله خطوات اطلع شهادة بيان مدد وأجور مشترك من التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى طريقة الاستعلام عن شهادة مدد وأجور في السعودية