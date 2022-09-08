نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وقت نزول حساب المواطن الدفعة 58 ومتى يتم الإيداع ببنك الراجحي وكيفية الاستعلام عن الاهلية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزايد البحث عن وقت نزول حساب المواطن تزامنًا مع نهاية الشهر وبداية شهر جديد، حساب المواطن هو من أشهر البرامج الخدمية التي قامت الحكومة السعودية بتطبيقها لمساندة الأسر الفقيرة الأكثر احتياجًا في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي شهدها العالم في الوقت الراهن لذا وجب التنويه عن موعد هذا الاستحقاق وكيفية الاستعلام عنه وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

وقت نزول حساب المواطن

حساب المواطن هو إحدى البرامج الخدمية التي تطبقها المملكة العربية السعودية، حيث قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتقديمه لمساندة الأسر الفقيرة، تيسيرًا على المواطنين أقرت الوزارة موعد محدد لاستحقاق وصرف الدفعة الأولى من هذا البرنامج ألا وهو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، في حين يتم تقديم أو تأخير الموعد وذلك إذا صادف موعد الصرف عطلة رسمية حيث قرر المسئولين تقديم الصرف إلى يوم الخميس في حالة كانت العطلة يوم الجمعة بينما يؤجل الصرف إلى يوم الأحد في حالة كانت العطلة يوم السبت

موعد نزول حساب المواطن الدفعة 58

أكدت الجهات المعنية على أن الدفعة 58 من حساب المواطن راتب شهر سبتمبر 2022 الجاري – صفر 1444سيكون متاحًا في الحاسبات البنكية يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر 2022 م، 15 صفر 1444 هجري .

الساعه كم ينزل حساب المواطن بنك الراجحي؟

يتساءل العديد من المستفيدين من برنامج حساب المواطن عن موعد الإيداع ببنك الراجحي. بينما يكون الأولوية في الإيداع لعملاء الراجحي ويتم الإيداع يوم 11 سبتمبر. خلال ثماني ساعات من وقت وصول المستفيد رسالة نصية بإيداع الراتب.

رابط حساب المواطن استعلام عن الاهليه

تسهيلًا على المواطنين أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية المحلية. إمكانية الاستعلام عن برنامج استحقاق المواطن إلكترونيًا، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص ببرنامج حساب المواطن.

بعد ذلك يتم تسجيل رقم الهوية الخاصة بالشخص المستفيد من البرنامج. في المكان المخصص له بمنتهى الدقة وبشكل صحيح.

ثم يتم كتابة كلمة المرور في الخانة المخصصة بشكل صحيح.

بينما لاستكمال العملية بنجاح ينبغي إدخال رمز التحقق المرئي بشكل صحيح.

أخيرا يتم الدخول على أيقونة ” دراسة الأهلية” لتظهر على الفور كافة نتائج الأهلية في حساب الموطن المطلوب الاطلاع عليها.

فيدو توضيحي عن الاستعلام عن الاهليه في حساب المواطن

في نهاية مقال وقت نزول حساب المواطن حيث تم التعرف على الموعد المحدد لصرف كافة مستحقات المستفيدين في هذا البرنامج الخدمي المقدم من الحكومة السعودية. مع عرض طريقة الاستعلام عن استحقاق المواطن إلكترونيًا.