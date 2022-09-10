نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مزاد اللوحات الإلكتروني 1444 المرور السعودي يُحدد بدايته وخطوات الدخول عبر أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة مزاد اللوحات الإلكتروني 1444، لاختيار أرقام لوحات السيارات مميزة إلكترونياً، يتابع عدد من السعوديين المهتمين باقتناء أرقام مميزة للوحات سياراتهم، التعرف على موعد بداية المزاد المخصص لذلك وطريقة الدخول عليه والمنصة المخصصة لذلك، وبعد إعلان الإدارة العامة للمرور السعودي عن تفاصيل المزاد، بدأت عمليات البحث في التزايد للتعرف على التفاصيل، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نهتم بنقل أهم الأخبار التي تهم مختلف فئات المجتمع، لذا نقدم لكم أهم ما جاء ببيان الإدارة العامة للمرور عبر صفحتها الرسمية على تويتر بخصوص المزاد فتابعونا.

موعد بداية ونهاية مزاد اللوحات الإلكتروني 1444

يبدأ المزاد من يوم الأحد الموافق 11 سبتمبر الجاري، الموافق 15 صفر 1444، ويستمر حتي يوم الأربعاء الموافق 14/9/2022، الموافق 18/2/1444، على أن يتم الدخول للمزاد إلكترونياً من خلال منصة أبشر، وسنوضح لكم فيما يلي خطوات الدخول على المنصة.

خطوات الدخول على مزاد اللوحات عبر أبشر

الدخول على الموقع الإلكتروني “منصة أبشر“.

ثم الدخول على تبويب خدماتي والنقر على خدمات.

اختيار المرور.

تحديد مزاد اللوحات الإلكتروني.

الإدارة العامة للمرور السعودي

تعتبر أحد أهم الإدارات التابعة لوزارة الداخلية السعودية، فهي المختصة بتنظيم العمل على الطرق وإصدار التصاريح والتراخيص للمركبات المختلفة، ومتابعة المخالفات الصادرة من قائدي المركبات على الطرق، ومنع حدوث الحوادث بقدر المستطاع من خلال وضع الإرشادات الخاصة بالقيادة، وتهتم الإدارة بإصدار التعليمات والتنبيهات لسلامة الجميع بصفة دورية، ومن هذه التنبهات الالتزام بعدة تعليمات للسير داخل الأحياء السكنية وهي كالتالي.

تعليمات سير المركبات داخل الأحياء السكنية

الالتزام بتنظيم حركة السير على الطريق.

التقيد بالسرعة النظامية المحددة داخل الأحياء السكنية.

الوقوف التام عند التقاطعات قبل عبورها ومراعاة الأولوية في ذلك.

إعطاء الأفضلية للمشاة.

مزاد اللوحات المميزة الإلكتروني

تقوم إدارة المرور بطرح عدد من أرقام اللوحات المميزة بالطريق الإلكتروني، وعمل مزاد عليها حسب الشروط المحددة لدخول المزاد.

وسنوضح لكم فيما يلي الشروط المخصصة لدخول المزاد.

شروط دخول مزاد المركبات الإلكتروني