نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوائز بأكثر من مليون ريال.. تفاصيل عروض بنده وهايبر بنده الجديدة في السعودية حتى الثلاثاء 13 سبتمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة مر نحو ثلاثة أيام وبقي مثلهم على انتهاء عروض بنده وهايبر بنده الجديدة في السعودية، إذ بدأت يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2022 م، وتنتهي يوم الثلاثاء الموافق 13 من الشهر نفسه، وهي فرصة للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية للتسوق في جميع فروع هذه السلسلة التجارية التي تأسست عام 1978م، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة جدة، لكن فروعها تنتشر في جميع المدن والمناطق، حيث تمتلك أكثر من 188 متجرًا في 40 مدينة، وتُشغّل نوعين من المتاجر، هي المتاجر الكبرى هايبر بنده، وبنده سوبرماركت، جدير بالذكر أن عروض بنده وهايبر بنده يتم إصدارها أسبوعياً يوم الثلاثاء ويتم تطبيقها من الأربعاء من كل أسبوع ولمدة أسبوع واحد فقط أو حتى نفاذ الكمية أيهما أقرب.

عروض بنده وهايبر بنده الجديدة في السعودية حتى الثلاثاء 13 سبتمبر

ونَنشر عروض بنده وهايبر بنده الجديدة في السعودية التي تستمر حتى يوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022م، وهي تضم اللحوم والدجاج ومنتجات الألبان والأرز والمشروبات والمنظفات، وجميع ما يحتاجه المطبخ السعودي، وذلك على النحو التالي:

كيلو اللحم المفروم البرازيلي، بسعر 19.95 ريال سعودي، بدلا من 31.95 ريال سعودي.

ست علب شبيهة قشطة أنكور، بسعر 9.95 ريال سعودي، بدلا من 21 ريالا سعوديا.

علبتان مايونيز قودي بسعر 21.95 ريال سعودي، بدلا من 43.90 ريال سعودي.

وكيس أرز سيلا بسمتي الوليمة، بوزن 10 كيلو جرامات، وبسعر 56.95 ريال سعودي، بدلا من 84.50 ريال سعودي.

يوجد، أيضًا، كرتونة دجاج دو، بسعر 177.95 ريال سعودي، بدلا من 214.95 ريال سعودي.

وظائف للرجال والنساء في بنده السعودية 1444

وكانت شركة بنده السعودية أعلنت عن وظائف شاغرة للرجال والنساء في جدة، والباحة، وأبو عريش، ونجران، وسراة عبيدة، وذلك ضمن خطتها في استقطاب الكوادر الشبابية وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء في جميع أنحاء المملكة، وفي الوقت نفسه للمساهمة في تقليل نسبة البطالة في البلاد، ويمكن للراغبين في الحصول على فرصة عمل، الدخول إلى رابط الوظائف في بنده والاختيار من بين الوظائف التي أتاحتها الشركة، وهي تتلخص في الآتي:

مساعد خباز.

موظف خدمة خضار.

بائع إلكترونيات.

موظف خدمة أجبان.

كاشير.

شريك استقطاب المواهب.

جزار.

ومن الممكن التعرف على تفاصيل الوظيفة من خلال الضغط على تفاصيل الوظيفة، وفي حالة أردت التقدم الضغط على قدم الآن واتباع الخطوات التالية.

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