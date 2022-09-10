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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون كفيل وبحد يصل إلى 1,5000,00 ريال.. كيفية الحصول على تمويل شخصي من البنك السعودي للاستثمار 1444 والمستندات المطلوبة في المقال التالي
عمر شويل - جدة يُفضّل كثير من المواطنين في المملكة العربية السعودية اللجوء إلى الاقتراض لسد الاحتياجات الأساسية، فيما يمكن الحصول على تمويل شخصي من البنك السعودي للاستثمار 1444هـ، دون الحاجة إلى وجود كفيل وبحد يصل إلى مليون ونصف المليون ريال سعودي، وفي الوقت نفسه يتم الصرف خلال يوم عمل في حال اكتمال جميع مستندات الطلب، ومن الممكن إعادة التمويل بعد سداد النّسبة المطلوبة، كما يمكن الحصول على تمويل إضافي بعد الحصول على زيادة في الرّاتب الشهري، وفوق كل ذلك فإن هذا القرض مُتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية لأنه مُعتمد من الهيئة الشرعية للبنك، ويتم الإعفاء من المديونية في حالة الوفاة أو العجز الكلي الدائم.
كيفية الحصول على تمويل شخصي من البنك السعودي للاستثمار 1444
ويُمكن لأي مواطن سعودي الحصول على تمويل شخصي من البنك السعودي للاستثمار 1444هـ، من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، باتباع هذه الخطوات:
- النقر على أيقونة “التقدم بطلبي الآن”، من الموقع الإلكتروني للبنك السعودي للاستثمار.
- إدخال البيانات المطلوبة.
- إرسال الطلب، الذي يتم فحصه، ويمكن الصرف خلال اليوم نفسه.
- ومن الممكن الاتصال على البنك من خلال الرقم 8001248000، لمعرفة مزيدٍ من التفاصيل.
الوثائق المطلوبة للحصول على قرض شخصي من البنك السعودي للاستثمار
ويجب توفير بعض الوثائق للحصول على قرض شخصي من البنك السعودي للاستثمار 1444هـ، وهي كالتالي:
- خطاب تحويل راتب مُوجّه إلى البنك السّعودي للاستثمار.
- وتوفير خيار تحويل الرصيد، لتمويل قائم لدى بنك آخر.
- صورة من بطاقة الهوية الشخصية سارية الصلاحية لمطابقتها مع الأصل.
- لا بد من ملء النماذج المطلوبة من البنك.
- توفير خطاب تعريف من جهة العمل يشمل الراتب الأساسي والبدلات وتاريخ الالتحاق بالعمل.
الشروط المطلوبة لصرف قرض شخصي من البنك السعودي للاستثمار
وحدد البنك السعودي للاستثمار مجموعة شروط وضوابط للحصول على القرض الشخصي بدون كفيل، وهي:
- أن القرض للسعوديين فقط، فلا يحق للمقيم التقديم عليه.
- وأن يكون لدى العميل حساب راتب في البنك السعودي للاستثمار.
- الحد الأدنى لمدة الخدمة في القطاع الحكومي شهر واحد، وفي القطاع الخاص 3 أشهر.
- والرسوم الإدارية لا تزيد على 1% من مبلغ التمويل أو 5 آلاف ريال سعودي أيهما أقل.
- عُمر العميل لا يقل عن 18 سنة، ولا يزيد على 60 سنة للرجال وللسيدات عند الانتهاء من سداد كل أقساط القرض.
- أن يكون العميل موظفًا على رأس عمله لدى إحدى الجهات المعتمدة لدى البنك.
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