نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول دفعة شهر سبتمبر من حساب المواطن و طريقة الاستعلام عن المبالغ المستحقة إلكترونيا في المقال التالي

عمر شويل - جدة الآن سوف نتحدث عن أحد أهم الأخبار داخل المملكة العربية السعودية . والتي نخص بالذكر بها حساب المواطن وموعد نزوله لكافة المستفيدين داخل المملكة لشهر سبتمبر 2022 . فقد أعلنت من جانبها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن الموعد المخصص بحساب المواطن لنزول الدفعة الخاصة بالمستفيدين . حيث نعلم جميعا أن موعد نزول الرواتب والدفعات الخاصة بحساب المواطن توافق من كل شهر اليوم العاشر من الشهر الميلادي . واذا صادف اليوم العاشر يوم عطلة أو اجازة رسمية سوف يتم تأجيله لليوم الذي يلية مباشرة . ويأتي ذلك بناءا على قواعد قد قامت وزارة الموارد البشرية ارسائها منذ انطلاق برنامج حساب المواطن . أما حديثنا اليوم سوف يتطرق الى معرفة موعد نزل دفعة شهر سبتمبر الجاري . وكذلك أيضا أهم خطوات وطريقة الاستعلام عن المبالغ المستحقة للمواطنين إلكترونيا . كل هذا يأتيكم مباشرة من متابعة موقعنا المتميز دوما موقع ثقفني تابعونا .

معرفة موعد نزول دفعة شهر سبتمبر الجاري من حساب المواطن

فقد قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتأكيد على أن موعد نزول رواتب والدفعة الخاصة بشهر سبتمبر الحالي من برنامج حساب المواطن سوف يكون في يوم الأحد غدا الموافق الحادي عشر من هذا الشهر . وقد جاء هذا بسبب ان يوم 10 سبتمبر من هذا الشهر قد جاء موافقا ليوم السبت والذي يعد إجازة رسمية داخل المملكة العربية السعودية . ومن ثم قام البرنامج بالإعلان عن تأجيل إيداع تلك الرواتب والدفعات يوما واحدا فقط .

طريقة الاستعلام عن المبالغ المستحقة للمواطنين إلكترونيا

وعلى جانب اخر فقد قام برنامج حساب المواطن بالإعلان عن إمكانية استعلام المواطنين عن المبالغ المستحقة لهم إلكترونيا . وقد هذا الاستعلام على النحو التالي من خلال تلك الخطوات .

اولا / من خلال الدخول مباشرة على الموقع الرسمي الخاص بحساب المواطن.

ثانيا / ومن ثم على المستفيد الضغط على أيقونة الحاسبة التقديرية . وعقب ذلك قيام المستفيد باختيار وضع المستفيد والتحديد عما أن كان مسجلا ببرنامج حساب المواطن من عدمه .

ثالثا/ الضغط على كلمة شريحة المستخدم . ومن ثم القيام بإدخال كافة البيانات المطلوبة منه .

رابعا/ النقر على كلمة حساب، وسوف يظهر أمامك قيمة المبلغ المستحق لك مباشرة .

ومن خلال موقعنا موقع ثقفني نتمني لكافة متابعينا الكرام التوفيق . كما نتمني ان نكون قد وفقنا في عرض أهم اجابات واخبار المملكة والخاصة بحساب المواطن وموعد نزول الدفعة الخاصة بشهر سبتمبر 2022 .