نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسمياً| الموارد البشرية تُعلن موعد إجازة اليوم الوطني السعودي ال 92 للقطاع الخاص في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية من خلال حساب العناية عبر موقع “تويتر”، تقديم موعد إجازة اليوم الوطني الـ92 للعاملين في القطاع الخاص، ليكون في يوم الخميس 22 سبتمبر بدلا من يوم الجمعة 23 سبتمبر، وذلك حتى لا يكون متزامنًا مع يوم الإجازة الأسبوعية، وهو ما نصّت عليه الوزارة في بوابة الثّقافة العماليّة عبر موقعها الإلكتروني بخصوص مواعيد الإجازات الرّسمية للعمال والموظفين في المملكة، وينتظر الملايين في السعودية، عطلة هذا اليَوم الوَطني، الذي يأتي احتفاءً بما أعلنه الملك عبد العزيز آل سعود، بتوحيد البلاد تحت اسم المملكة العربية السعودية، فيما تأتي هوية هذا اليوم خلال العام الجاري تحت شعار “هي لنا دار” وهو ما يتناسب مع مشروعات رؤية 2030م.

موعد إجازة اليوم الوطني الـ92 للقطاع الخاص

وحدّدت وزارة الموارد البشرية موعد إجازة اليوم الوطني الـ92 للقطاع الخاص ، بناء على قانون العمل واللوائح التي فصّلتها في بوابة الثقافة العمالية، والذي أكدت من خلالها أن الموظف أو العامل في القطاع الخاص يستحق إجازة في هذه المناسبة الوطنية في أول يومٍ بحسب تقويم أم القرى، لكن إذ تزامن هذا اليوم مع العطلة الأسبوعية، فإن العامل يُعوّض عنه باليوم الذي يسبقه أو اليوم الذي يليه.

وفي حال تداخل أيام إجازات الأعياد والمناسبات، فإن العامل يُعوّض عنها بما يُعادلها قبل أيام تلك الإجازات أو بعدها، أمّا في حالة الإجازة المرضيّة فيستحق العامل الأجر الكامل عن أيام هذه الإجازات دون النّظر للأجر المُستحق عن أيام إجازته المرضيّة، ولكن إذ صادف اليوم الوطني مع أيام إجازة أحد العيدين لا يُعوض العامل عنه.

عطلة اليوم الوطني للعاملين في الحكومة والمدارس والجامعات 1444

وبالنسبة للموظفين في الحكومة، فإن عطلة اليوم الوطني تبدأ من يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022 وتستمر حتى يوم الأحد 25 سبتمبر، وهي إجازة رسمية مدفوعة الأجر، وفي المدارس والجامعات يكون الأمر نفسه، حيث تبدأ العطلة من يوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022، وتستمر حتى يوم الأحد 25 سبتمبر 2022م، بناءً على ما أعلنته وزارة التعليم السعودية في التقويم الدراسي للعام 2022.