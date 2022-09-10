نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طباعة اخلاء طرف من البنك العقاري 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تُعد خطوة طباعة اخلاء طرف من البنك العقاري 1444 هي الخطوة الأخيرة التي يقوم بها الشخص في عملية إخلاء الطرف حيث تُعد العقارات واحدة من أهم المجالات الموجودة في كافة أنحاء العالم، نتعرف من خلال السطور التالية على خطوات طباعة إخلاء الطرف من البنك العقاري وغيرها الكثير من التفاصيل.

طباعة اخلاء طرف من البنك العقاري 1444

تُعد تلك الخطوة هي آخر خطوات اخلاء طرف من البنك العقاري والتي تعتبر من أهم مجالات التجارة التي من شأنها تحقيق الأرباح، حيث توجد أكثر من طريقة يمكن من خلالها طباعة إخلاء الطرف من البنك العقاري والتي تتمثل فيما يلي:

1- طباعة الإقرار من صندوق التنمية العقارية

حتى يتمكن المستخدم من طباعة إخلاء الطرف يتعين عليه اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى الصفحة الرسمية لـ ” التنمية العقارية ” مباشرة.

تسجيل الدخول من خلال عنوان البريد الالكتروني.

إدخال كلمة المرور الخاصة بالحساب في الحقل المخصص لها.

الضغط على الثلاث شرائط الموجودة في أعلى الصفحة ومن ثم تظهر قائمة يتم الضغط على أيقونة ” خدمات إلكترونية ” من عليها.

عند النقر على على الأيقونة السابقة تظهر قائمة فرعية يتم النقر على أيقونة ” خدمات مواطنين ” من عليها.

تسجيل الدخول على بوابة النفاذ الوطني الموحد من خلال أيقونة الدخول الظاهرة على الشاشة.

تظهر بعدها الصفحة الخاصة بتعبئة البيانات المطلوبة منها رقم بطاقة الأحوال ومن ثم النقر على أيقونة ” تسجيل الدخول “.

يتم بعد ذلك تحويل المستخدم إلى الصفحة الخاصة بإقرار إخلاء العقار وذلك بعد الانتهاء من تعبئة البيانات.

النقر على أيقونة ” طباعة الطلب “.

2- طباعة الإخلاء من بنك التنمية الاجتماعية