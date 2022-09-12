نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة المالية تعلن موعد نزول رواتب المتقاعدين والعسكريين لشهر سبتمبر 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رواتب المتقاعدين والعسكريين شهر سبتمبر، قامت وزارة المالية بالسعودية بتحديد جدول مواعيد صرف رواتب عدة فئات مختلفة بالمملكة وهم العسكريين والمتقاعدين في كلتا الجهتين الخاصة والعامة ويوضح ذلك كافة تفاصيل الصرف الشهرية حيث يتم توفير الرواتب الشهرية للفئات السابق ذكرها في موعد محدد شهريًا من قبل وزارة المالية، إليكم جدول صرف رواتب المتقاعدين والعسكريين في المملكة من وزارة المالية.

صرف رواتب سبتمبر للمتقاعدين والعسكريين بالسعودية 1444

حددت وزارة المالية -مثل جميع الوزارات والجهات الأخرى التي توفر الدعم الشهري لفئات المجتمع المختلفة- موعدًا شهريًا لنزول الرواتب به للمتقاعدين من العسكريين والقطاعين الخاص والعام وهذا اليوم هو السادس والعشرين من كل شهر ميلادي وقد يكون اليوم المحدد يوم عطلة كيوم الجمعة أو السبت وهنا لا يمكن توفير الراتب في موعده أنها عطلة للبنوك كذلك بل يُقدم يومًا إذا كان يوم جمعة أو يُرحل يومًا إذا كان سبتًا، لهذا فإن رواتب شهر سبتمبر في السعودية للعسكريين والمتقاعدين في الجهات الخاصة والحكومية يتم تقديمها في السادس والعشرين وهو يوم الثلاثاء لذلك سيكون في موعده بدون تأخيره أو تقديمه.

جدول مواعيد صرف رواتب المتقاعدين والعسكريين

كما وسهلت الوزارة كثيرًا على المواطنين المستفيدين بإطلاق الجدول التالي لهم الذي يوضح مواعيد صرف الراتب الشهري على مدار عام من الآن من شهر سبتمبر 2022 حتى أغسطس 2023 وهو بذلك يقلل من الأسئلة التي يوجهها المستفيدين بشأن موعد صرف الرواتب شهريًا وإليكم تفاصيل جدول صرف رواتب المتقاعدين بالسعودية:

كما لاحظنا فإن الراتب يقدم شهريًا في نفس المدى أما 24 أو 25 أو 26 من الشهر الميلادي حسب العطلات الرسمية في يوم توفير الرواتب على مدار عام من الآن بالتفصيل لكل الشهور وفي النهاية يجب على جميع المستفيدين عدم تصديق أي أخبار يتم إشاعتها حول الرواتب الشهرية إذا لم تكن من خلال وزارة المالية رسميًا حيث يقوم العديد من الأشخاص من فترة لأخرى بإطلاق بعض الشائعات بشأن تأخير الرواتب أو عدم صرفها وما إلى ذلك من أجل إثارة الجدل فقط فلا يجب تصديق أي أخبار غير رسمية.