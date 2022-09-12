نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تقسيط بطاقات سوا STC بدون كفيل للعملاء من الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقسيط بطاقات سوا، تسعى شركة الاتصالات السعودية إلى توفير عروض ومزايا متنوعة لعملائها طوال الوقت حتى تتمكن من أن تخدمهم بشكل تام بأفضل جودة لهذا توفر لهم بطايق سوا التي تسمح للعملاء بالمكالمات والرسائل وتصفح الانترنت كما يشاءون إذ أنها بطاقات دفع مسبق مما يسهل كثيرًا من إجراء المكالمات واستخدام الانترنت وهي من الخدمات التي توفرها شركة الاتصالات السعودية للعملاء من المواطنين والمقيمين على حد سواء بالإضافة إلى ميزة أخرى وهي إمكانية تقسيط بطاقات سوا من Stc وفق شروط معينة تابعوا معنا.

شحن بطاقات سوا من شركة Stc

بطاقات سوا كما ذكرنا فهي من البطاقات مسبقة الدفع التي توفرها شركة الاتصالات السعودية لكافة العملاء وهناك ميزة أخرى بأنه يمكن أن يتم تقسيط تلك البطاقات حسب نقاط معينة من مصرف الراجحي تتمثل في:

يتم تحميل تطبيق الراجحي على الجوال من الرابط المباشر.

وبعدها يتم فتح التطبيق بالحساب الشخصي في المصرف ولإتمام التسجيل يتم الانتظار لحين وصول رسالة التأكيد على الجوال.

يكتب رمز التأكيد في الخانة المتاحة ومن ثم استكمال بقية البيانات المطلوبة لاستكمال التسجيل.

ومنها للانتقال إلى زر فواتير بطاقات الشحن لكتابة رقم الجوال ثم الاستمرار بعد ذلك.

بذلك يتم شحن الباقة ويمكن استخدامها كما يشاء العميل في مكالمات أو الانترنت.

شروط تقسيط بطاقات سوا بدون كفيل

هناك خدمة من أجل الراغبين في امتلاك بطاقات سوا ولكن بالتقسيط وكذلك بدون كفيل تحتاج إلى الشروط القادمة مع العلم أن التقسيط يتبع شروط الشريعة الإسلامية:

هناك تسهيلات عديدة لعملاء شركة الاتصالات السعودية. مدة السداد للقسط تصل حتى ثلاث سنوات أو يمكن أن تزيد وذلك وفقًا لترتيبات العميل. يوفَر للعميل العديد من ضمانات الحقوق داخل الشركة. لا يحتاج أصحاب الإعاقات إلى كفيل في عقود المرابحة والغارم وكذلك يتم اعفائهم من الرسوم الإدارية. فترة السداد لأصحاب الإعاقات تمتد حتى سنة بدلًا من ثلاثة أشهر.

توفير تلك الشروط السابقة من النقاط الضرورية من أجل الحصول على بطاقات سوا بالتقسيط بعد توفيرها يتم التوجه إلى الشركة أو الخطوات السابق ذكرها من أجل الحصول عليها.