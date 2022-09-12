نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جديد الان امتلك سياراة من السعودية بأقل من ١٥ ريال سعودي فقط مع تسهيلات في السداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب الكثيرين من المواطنين السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية الحصول على سيارة يتوفر بها كافة الكماليات والتجهيزات التي يحلمون بها ويوفر سوق السيارات المستعملة بالسعودية العديد من السيارات الرائعة والجيدة الصنع. مجموعةمن ألمع موديلات السيارات المستعملة هناك الكثير من انواع السيارات المعروضه على الاسواق السعوديه متواجد سيارة تويوتا كورولا سنة الصنع 2011: مستعملة متوفرة للبيع في مدينة الرياض.

السيارة تويوتا كورولا مستعملة تباع بسعر 12000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كورولا تم قيادتها 134000 كيلو متر.

السيارة تويوتا كورولا مزودة بناقل الحركة مانيوال.

السيارة تويوتا كورولا متوفرة بلون خارجي رصاصي.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين. مزايا الأمان في السيارة تويوتا كورولا: تحتوي على نظام الفرامل المانع للإنغلاق وإنذار لمنع السرقة وتوزيع قوة الفرامل إلكترونيا وأحزمة الأمان أمامي فقط مساعد الفرامل ومانع الحركة. السيارة تويوتا كورولا تحتوي من الداخل على مقود كهربائي تعديل إمالة المقود ومقود يوريثان ومقاعد قماش وضبط المقعد يدوي ومقياس سرعة الدوران. تشمل السيارة تويوتا كورولا من الخارج على مرايا لون السيارة ونوافذ يدوية أمامية وخلفية وعجلات حديد ومصابيح أمامية هالوجين. المزايا المريحة في السيارة تويوتا كورولا عبارة عن مدخل AUX ومكيف يدوي وراديو كاسيت ومشغل أقراص ليزرية ومدخل يو إس بي. يمكنك التواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة على الرقم 00966598103776. للبيع سيارة تويوتا فورتشنر سنة الصنع 2013: مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة تويوتا فورتشنر مستعملة 20000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا فورتشنر أوتوماتيك.

السيارة تويوتا فورتشنر تم قيادتها 123000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا فورتشنر أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا فورتشنر البنزين.

السيارة تويوتا فورتشنر بها إنذار لمنع السرقة بالإضافة إلى غطاء محرك السيارة ومقود جلد ومقاعد قماش وعرض المعلومات المتعددة.

السيارة تويوتا فورتشنر مزودة بمصابيح أمامية وكابح خلفي ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية وعتبة جانبية وعجلات حديد.

السيارة تويوتا فورتشنر متوفر بها مشغل أقراص ليزرية وراديو كاسيت ومكيف يدوي.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا فورتشنر مستعملة يرجى الإتصال على الرقم 00966555651823.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جديد الان امتلك سياراة من السعودية بأقل من ١٥ ريال سعودي فقط مع تسهيلات في السداد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.