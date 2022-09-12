نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط استعلام عن تاشيرة خروج وعودة منصة أبشر absher.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة استعلام عن تاشيرة خروج وعودة ، هناك الكثيرين في المملكة العربية السعودية يلجأون للبحث عن رابط الاستعلام عن تاشيرة خروج وعودة برقم الاقامة من المملكة العربية السعودية، وذلك بالتزامن مع انطلاق التطورات في الخدمت الإلكترونية بالمملكة في الآونة الأخيرة والتي عملت على إمكانية استخدام تلك الخدمات الإلكترونية دون الذهاب لمقرات أو مكاتب الجوازات من أجل استعلام عن تاشيرة خروج وعودة ، ولكن مع تدشين بعض الخدمات الإلكترونية في المملكة أصبح من السهل جدا.

استعلام عن تاشيرة خروج وعودة

ومن خلال هذا المقال سنتعرف سوياً على طريقة استعلام تاشيرة خروج وعودة من السعودية، والتي يرغب في التوصل إلها الكثير من المقيمين داخل المملكة العربية السعودية وذلك من خلال المنصات الإلكترونية والمواقع التي خصصتها الحكومة السعودية وبالتحديد وزارة الداخلية السعودية بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات.

ويستطيع جميع المقيمين في المملكة العربية السعودية الدخول لمنصة ابشر وزارة الداخلية وإتمام الاستعلام عن تاشيرة خروج وعودة، وذلك من خلال عدة خطوات سهلة وبسيطة ويكون ذلك من خلال تسجيل الدخول عبر منصة ابشر الإلكترونية التي تتمتع بالعديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى والتي سنذكر بعض منها أدناه.

منصة ابشر الخدمات الإلكترونية

كما ذكرنا بعاليه هناك العديد من الخدمات الإلكترونية التي تعمل على تقديمها منصة ابشر الإلكترونية لما يزيد عن 11 مليون مستخدم سواء من المواطنين والمقيمين في المملكة السعودية والتي نذكر بعض منها كالآتي: خدمات تجديد الإقامة لغير السعوديين، إصدار إقامات للوافدين من خارج المملكة، إصدار جوازات السفر للمواطنين، خدمة تجديد جواز السفر، استعلامات عن البصمة، نقل الخدمات، الاستعلام عن معلومات سجل السفر، الاستعلام عن معلومات العنوان.

استعلام عن تاشيرة خروج وعودة

وكانت الجوازات السعودية قد اوضحت قيمة رسوم تأشيرة الذهاب والعودة والتي تقدر بـ200 ريال سعودي، ويمكن الاستعلام عن تاشيرة خروج وعودة عن طريق الخطوات التالية: