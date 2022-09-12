نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة مد فترة دعم حافز.. شروط إعانة حافز للعاطلين عن العمل بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حافز للعاطلين عن العمل، بعد انتشار وباء فيروس كورونا تضرر الكثير من الأشخاص في السعودية في عملهم وتم إيقافهم عن العمل ومن أجل فئة العاطلين عن العمل تم توفير دعم برنامج حافز الشهري الذي يقدم لمن توقفوا عن عملهم بدون إرادتهم سواء نتيجة لوباء فيروس كورونا أو لأي سبب آخر خارج عن الإرادة وهو دعم شهري رمزي يقدم لتلك الفئة من الأشخاص من خلال الحكومة السعودية لحين إيجاد فرصة عمل أخرى ويتم التقديم على دعم حافز للعاطلين عن العمل بطريقة معينة نعرفكم بها فيما يلي.

إعانة حافز للعاطلين عن العمل

بشهر مايو الماضي تم عقد جلسة من أجل مناقشة قرار مد إعانة حافز لخمسة عشر شهرًا وتم دراسة هذا القرار بالفعل ومن المقرر البدء به بعد حوالي تسعين يومًا من وقت الإعلان عن القرار، والجدير بالذكر أن برنامج حافز يوفر فرص عمل للأفراد ويعدهم لسوق العمل من خلال البرامج والدورات التدريبية كما أنه يحدد من لهم الحق في الحصول على الدعم عن غيرهم من خلال عدة شروط معروفة، وبعد القرار الأخير لمد فترة إعانة حافز لتصير 15 شهرًا بدلًا من 12 شهرًا تصير الإعانة الشهرية كما يلي:

الشهور الأربع الأولى الراتب ألفين ريال.

الأربع الثانية الراتب ألف وخمسمائة ريال.

الأربع الثالثة الراتب يصير ألف ريال فقط.

أما الثلاثة أشهر الجديدة المضافة فراتبها 750 ريال.

شروط التقديم على إعانة حافز للعاطلين عن عمل

يجب أن تتوفر هذه الشروط في المتقدم على إعانة حافز لتحديد أحقيته من عدمها في الحصول على الدعم وهي: