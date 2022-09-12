نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارتك بدون مقدم و 0%رسوم إدارية أقل هامش ربح وتيسير السداد حتى 60 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم بنك الرياض عرض التمويل التأجيري للسيارات بالتقسيط المرن وخصائص عديدة تشمل السعوديين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وليس جديد من البنك فهو دائماً توفير هذه الخدمات المالية في صورة منتجات تمويلية تتمتع بعدة مزايا مما تزيد من كسب العديد من العملاء وبالتالي يظل بنك الرياض يحقق من نمواً وإذدهاراً في مجال القروض والعروض المقدمة، بالإضافة إلى أنه يعمل بأعلى مستوى من التكنولوجيا والتحول الرقمي الذي ينتج عنه سرعة تقديم الطلب إلكترونياً، فضلاً عن إرسال الاستفسارات والخدمات المصرفية عبر الإنترنت منها المصرفية الرقمية وتشمل خدمات المدفوعات الفورية (سريع) والتقديم على تمويل شخصي أون لاين، إصدار فوري للبطاقة الرقمية وموبايل الرياض..وغيرهم الكثير من المزايا في كافة خدمات بنك الرياض.

عرض التمويل التأجيري للسيارات بنك الرياض

قدم بنك الرياض عرض تمويل سيارات بدون دفعة أولى ولا رسوم إدارية يشمل الموظفين السعوديين والمقيمين رجالاً ونساءاً، على أن يتضمن قرض السيارة خصائص كثيرة منها أنه متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، قرض سيارة بدون تحويل راتب أو تحويله بأقل هامش ربح ميسر السداد حتى 60 شهر (5 سنوات)، بالإضافة إلى خدمات ما بعد البيع والتأمين على المركبات، كما يتيح البنك إمكانية نقل العقد وسرعة تنفيذ الإجراءات، متاح الحصول على ثلاث سيارات لا تتعدى سعر الواحدة 500 ألف ريال كحد أقصى للتمويل، هذا بجانب نظام 50/50 وهذا يتم دفع نصف مبلغ السيارة وأرباح التمويل والتأمين للمدة المحددة كدفعة أولى أما النصف الآخر فيكون سداده بعد سنتين.

شروط الحصول على سيارة بدون مقدم بنك الرياض

لعملاء تحويل الراتب لا يقل الراتب عن 4000 ريال وبدون تحويله 4.500 ريال.

لا يستلزم مدة خدمة لمحولي الرواتب.

تقديم خطاب الموافقة على تحويل الراتب إذا كان بتحويله.

أن لا يقل عمر العميل عن 18 سنة.

مدة القرض لا تزيد عن 5 سنوات.

هذا العرض ساري حتى يوم 30 سبتمبر الحالي 2022م.

تطبق الشروط والأحكام.

طريقة التقديم على سيارة بدون مقدم ولا رسوم

بنظام التأجير يمكنك طلب العرض من التمويل التأجيري للسيارات خلال تعبئة نموذج إلكتروني عبر رابط بنك الرياض وإرساله سوف يقوم فريق خدمة المبيعات بالتواصل معك واستكمال الإجراءات، تجدر الإشارة أنه يمكن إرسال استفسارك عبر الموقع برقم الهوية أو الإقامة من خلال الأيقونة الموجودة (إرسال استفسار) باللون البنفسجي أو الاتصال على رقم 8001242020.