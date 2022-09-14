نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الحصول على دعم ريف برقم الهوية 1444 لهذه الفئات بالتفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد برنامج ريف أحد برامج دعم أصحاب الحيازات الصغيرة العديدة التي تم إطلاقها لتطوير سبل العيش الزراعية في المناطق الريفية بالمملكة العربية السعودية، وهو أحد البرامج الحكومية لوزارة البيئة والموارد المائية والزراعة في المملكة العربية السعودية، والذي تم إطلاقه في سياق دعم المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المنتجة والرعاة في المملكة، حيث يقدم البرنامج الدعم بمبلغ 10٪ من تكلفة المشاريع الزراعية بهدف تطوير سبل العيش الزراعية في المناطق الريفية، هذا وان دعم ريف يقوم بدعم شريحة كبيرة من المزارعين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية ودعمهم الدعم المالي والانساني الذي ينمي من قطاع الزراعة والانتاج.

الاستعلام عن دعم ريف 1444

يمكن للمواطنين العاملين في الزراعة في المملكة العربية السعودية التعرف على برنامج المساعدة الريفية باتباع الخطوات التالية:

قم بزيارة الموقع الرسمي لبرنامج ريف.

ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور للدخول.

انقر فوق تسجيل الدخول.

تحديد خدمة إلكترونية.

أدخل البيانات المطلوبة وهي كتالي:-

رقم الهوية الوطنية. تاريخ الميلاد. رقم الهاتف المحمول. رمز التحقق المرئي. كلمه السر.

تأكد من صحة معلومات التسجيل الخاصة بك وانقر فوق خيار البحث.

وفي النهاية يتم عرض الصفحة الخاصة بالمستفيد وكافة التفاصيل التي بحث عنها.

شروط دعم ريف لعام 1444

حدد برنامج ريف العديد من الشروط التي يجب تلبيتها من أجل الاستفادة من الدعم الذي تقدمه وزارة الزراعة في المملكة العربية السعودية وأهمها:

يجب أن يكون المتقدمون سعوديين أو لديهم بطاقة سفر سعودية.

وجود وثائق تؤكد حق المزارع في مزاولة المهنة، ويجب اعتبارها وثائق برنامج أوراق الشجر.

الالتزام بمعالجة كافة متطلبات برامج صحة وتكنولوجيا الشعاب المرجانية.

يجب ألا يعمل المتقدمون في القطاع العام أو الخاص.

يجب أن يكون عمر المتقدمين للحصول على المساعدة 21 عامًا أو أكثر.

يجب تقديم حساب بنكي باسم مقدم الطلب وتسجيله على المنصة الإلكترونية.

أن يكون مكان إقامة المتقدم في المنطقة التي يغطيها البرنامج.

يجب ألا يتجاوز عدد البرامج التي تقدم المساعدة والمزايا للمتقدمين ثلاثة.

إضافة البيانات الشخصية والفنية عبر المنصات الإلكترونية.

ألا يتجاوز إجمالي الدخل الشهري الذي يستلمه مقدم الطلب 6000 ريال سعودي.

يرجى تقديم طلبات الدعم فقط من خلال منصتنا عبر الإنترنت.

الالتزام بكافة الأحكام العامة والخاصة لكل قطاع.

كيفية التسجيل في برنامج ريف

يمكنك التسجيل في برنامج ريف باتباع الخطوات التالية: