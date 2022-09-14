نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقدا وبالتقسيط سيارات مستعملة بالسعودية باسعار منخفضة جدا اقل من ٢٠٠٠٠ريال سعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة السيارات تعتبر من أهم الأشياء التي يجب أن يمتلكها الجميع في المملكة العربية السعودية، لكي تخفف عنهم أعباء ارتفاع درجات الحرارة أثناء ذهابهم إلى العمل أو ذهاب أولادهم للمدارس والخ .

وهذا مما يجعلهم يذهبون لشراء السيارات المستعملة لأن أسعارها بسيطة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم بعض السيارات المستعملة.

أسعار منخفضة تناسب مع موديل السيارات المعروضة

تويوتا فورتشنر ٢٠٠٩

تتميز

سعر السيارة المعروضة:

توجد تويوتا فورتشنر ٢٠٠٩ بمدينة الرياض وسعرها ٢٠,٠٠٠ ريال سعودي كاش، وللتواصل +966596085001.

هيونداي اكسنت ٢٠١٦:

تتميز

هيونداي

سعر السيارة المعروضه:

توجد هيونداي اكسنت ٢٠١٦ بمدينة الجبيل وسعرها ٢٤,٠٠٠ ريال سعودي كاش، وللتواصل +966553041072.

نيسان باثفايندر ٢٠٠٦:

تتميز سيارة نيسان باثفايندر ٢٠٠٦ بلونها الخارجي البرونزي، وتم قيادتها ٢٠٠,٠٠٠ كم، والوقود بها بنزين، وبها ناقل حركة اتوماتيك.

تاريخ الحوادث الخاص بهذه السيارة بحالة جيدة من الداخل والخارج.

يوجد بهذه السيارة مميزات خارجية منها مصابيح أمامية تعمل اتوماتيك، ومصابيح أمامية هالوجين، وسياج على السقف.

مزودة هذه السيارة ببلوتوث، والتحكم بالسرعة وزر بدء للتشغيل.