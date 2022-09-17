موعد نزول الدعم السكني 1444 شهر سبتمبر بالميلادي والهجري من برنامج سكني لكل المستحقين

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عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد نزول الدعم السكني 1444 والذي حددته وزارة الإسكان في شهر سبتمبر لكل المستحقين والمستفيدين، خاصة وأن الدعم السكني يتم تقديمه لكل الأسرة من خلال مجموعة من الضوابط والشروط والتي قامت وزارة الإسكان بتحديدها من خلال برنامج سكني.

موعد نزول الدعم السكني 1444 شهر سبتمبر بالميلادي والهجري

للرد على سؤال متى ينزل الدعم السكني شهر سبتمبر، يمكن القول:

موعد نزول الدعم السكني 1444 بالميلادي: الأحد 25-9-2022 ميلاديا .

موعد نزول الدعم السكني 1444 بالهجري: الأحد 29-2-1444 هجريا .

خطوات التسجيل في الدعم السكني

حددت وزارة الإسكان إمكانية التقديم في الدعم السكني من خلال عدة خطوات بسيطة:

الدخول على موقع سكني.

التسجيل في سكني

القيام بملئ كافة البيانات والخاصة بإسم المستخدم وتاريخ الميلاد ورقم الهوية.

بعد تسجيل رقم الهاتف، يتم إرسال رقع التفعيل من خلال إدخال الرقم في الخانة المخصصة له.

يتم إرسال رسالة على رقم التفعيل وبعدها يمكن الضغط على تسجيل من أجل التسجيل في الدعم السكني للحصول عليه.

شروط التسجيل في برنامج الدعم السكني

من أجل الحصول على الدعم السكني، توجد هناك عدة شروط من أجل الحصول على الدعم السكني.

يجب أن يكون المتقدم للحصول على الدعم السكني سعودي الجنسية ويتم استثناء الغير سعودية والتي لديها أولاد سعوديين من الشرط.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على الدعم السكني عن خمسة وعشرين عام.

يجب أن لا يكون قد سبق حصل على أي من الوحدات السكنية أو أن يكون مستفيد من الدعم الحكومي.

يتم إعطاء الارملة أو المطلقة إمكانية التقديم للحصول على دعم سكني.

يجب تقديم كل الأوراق التي تشمل مفردات المرتب والخاص بالمتقدم وأن تكون موثقة تماما من جهة العمل.

يجب جمع الأوراق الخاصة بالوزارة.

يجب تقديم شهادة وفاة حال كان المتقدم للحصول على الدعم السكني أرملة.

الجدير بالذكر ان الدعم السكني يتم صرفه بشكل شهري لكل المستحقين والمستفيدين، حيث يقوم برنامج الدعم السكني من سكني بمراجعة بيانات المواطنين المتقدمين للحصول على الدعم السكني بشكل مستمر من اجل التأكد من إمكانية الحصول على الدعم السكني من عدمه خاصة في حال تغير الظروف التي تقدم بها المواطن من البداية فيما يخص الدعم السكني لكل المواطنين المستحقين والمستفيدين من الدعم السكني.