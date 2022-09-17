نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجموعة من سيارات تويوتا اليابانيه للبيع داخل المملكة نقدا وبالتقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة فضل العديد من المستهلكين في أسواق السيارات المستعملة السيارات تويوتا دون غيرها من السيارات الأخرى. وذلك لإمكانياتها المتعددة المعروفة كما أنهم يثقون تمام الثقة في جودة صناعتها اليابانية المتقنة. وقد توفرت السيارات تويوتا بكافة إصدراتها في سوق السيارات المستعملة بالسعودية بأسعار ممتازة. سيارات مستعملة للبيع بالمملكة العربية السعودية يوجد للبيع الفوري سيارة تويوتا كورولا2013: أول إستخدام مستعملة متواجدة للبيع في مدينة الرياض.

تباع السيارة تويوتا كورولا مستعملة بسعر 10000 ريال سعودي.

عداد الممشى في السيارة تويوتا كورولا بلغ 335000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا كورولا أبيض.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

يوجد بالسيارة تويوتا كورولا نظام الفرامل المانع للإنغلاق وإنذار لمنع السرقة وتوزيع قوة الفرامل إلكترونيا وأحزمة الأمان أمامي فقط ومساعد الفرامل ومانع الحركة.

تم تجهيز السيارة بمقود كهربائي وتعديل إمالة المقود ومقود يوريثان ومقاعد قماش وضبط المقعد يدوي ومقياس سرعة الدوران.

كما أنها تشتمل على مرايا لون السيارة ونوافذ يدوية أمامية وخلفية يدوية ومصابيح أمامية هالوجين وعجلات حديد ومدخل يو إس بي ومكيف يدوي ومشغل أقراص ليزرية وراديو كاسيت.

يستطيع المشتري التواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة على الرقم 00966594915649. للبيع بسعر روعة سيارة تويوتا كورولا2006: أول إستخدام مستعملة للبيع في مدينة الرياض.

تباع السيارة تويوتا كورولا مستعملة بسعر 5000 ريال سعودي.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

عداد الممشى في السيارة تويوتا كورولا بلغ 95000 كيلو متر.

اللون الخارجي في السيارة تويوتا كورولا فضي.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

تم تزويد السيارة تويوتا كورولا بنظام الفرامل المانع للإنغلاق وإنذار لمنع السرقة وتوزيع قوة الفرامل إلكترونيا وأحزمة الأمان أمامي فقط.

وايضا مساعد الفرامل ومانع الحركة ومقود كهربائي وتعديل إمالة المقود ومقود يوريثان ومقاعد قماش وضبط المقعد يدوي ومقياس سرعة الدوران. مميزات السيارة: من الخارج مرايا لون السيارة ونوافذ يدوية أمامية وخلفية وعجلات حديد ومصابيح أمامية هالوجين. وسائل الراحة في السيارة تويوتا كورولا مدخل AUX ومكيف يدوي وراديو كاسيت ومشغل أقراص ليزرية ومدخل يو إس بي. يمكن للمشتري التواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة على الرقم 00966581485428.

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