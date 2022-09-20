نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اختر سيارة بدون مقدم ولا رسوم ولا كفيل بأفضل تسهيلات سداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة بدون مقدم ولا رسوم من شركة راية للتمويل، حيث تشارك بعروض حصرية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 92 على مجموعة من السيارات هيونداي وشانجان وبيجو بالتعاون مع شركة المجدوعي، حيث توفر للعميل المنتجات بصورة أسهل بتقنية مبتكرة للخدمات التمويلية التي تشمل منتج المرابحة والمنتج الإيجار التمويلي للمركبات لكي تظل الشركة هي الخيار الأفضل بين العملاء في المملكة السعودية، تضم عروض اليوم الوطني للسيارات مميزات كثيرة مقدمة من راية منها تأجيل الأقساط بأول قسطين بالإضافة إلى ضمان المركبات لمدة خمس سنوات والصيانة المجانية لمدة عامين أو 55 ألف كيلو متر، هذه العروض مستمرة حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري بجانب المنتجات الموجودة في الشركة بشكل دائم وهي أيضاً تشمل مميزات عديدة.

عروض سيارات شركة راية

بمناسبة اليوم الوطني أطلقت راية عروض سيارات بدون دفعة أولى ولا رسوم إدارية تشمل موديلات معينة من هيونداي ومركبات شانجان بتوفير مزايا تأجيل أول قسطين في السداد وضمان خمس سنوات على المركبة أو 150 ألف كيلومتر فضلاً عن الصيانة المجانية لمدة سنتين أو 55 كيلو متر، علماً بأن تختلف المزايا من عرض لآخر وبين منتج المرابحة (سيارة بدون كفيل ولا مقدم) بالتقسيط المرن حتى 60 شهر وكما ذكرنا العروض تشمل موديلات هيونداي وذلك بالتعاون مع المجدوعي هيونداي وشانجان.

عروض اليوم الوطني من راية

شروط التمويل التأجيري للسيارات

بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة سارية المفعول.

رخصة قيادة سارية.

شهادة التأمينات الاجتماعية للمواطن.

خطاب تعريف بالراتب مصدق من الغرفة التجارية للمقيم.

كشف حساب بنكي حديث للمقيم حديث لآخر 3 شهور.

شروط شراء سيارة بدون كفيل “المرابحة”

يشترط الجنسية السعودية في هذا المنتج.

لا يطلب ضمانات منك للحصول على سيارة بدون مقدم.

ألا يقل الدخل الشهري عن 7 آلاف ريال سعودي.

لا يقل عمر العميل عن 21 سنة ولا يتجاوز 60 عام عند نهاية السداد.

الحد الأدنى في العمل لا يقل عن 6 شهور.

تقديم طلب سيارة

عبر رابط شركة راية للتمويل أولاً حدد نوع التمويل الذي تريده أو اختر عرض من العروض المتاحة ثم تعبئة نموذج الطلب المرفق به، كما يمكنك التواصل مع خدمة العملاء للاستفسار ومعرفة المزيد من المعلومات حول القروض المتوفرة من خلال الاتصال على الرقم الموحد 800304334.