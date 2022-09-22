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عمر شويل - جدة رقم جمعية دعم المطلقات الخيرية التي قامت المملكة العربية السعودية بإطلاقها بالاتفاق مع الجمعيات الخيرية الرسمية ووزارة التنمية الاجتماعية، وذلك لجمع الدعم اللازمة من جميع المؤسسات ومن أهل الخير الراغبين في المشاركة في مساعدة تلك الفئة من المجتمع وإعادة توجيهه إلهن وفق الآلية الخاصة بالمساعدة.

المؤسسات المساهمة في خدمة معية دعم المطلقات

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

وزارة الإسكان من خلال توفير سكن عبر الإسكان التنموي.

منصة جود للإسكان.

جمعية الإحسان الخيرية والتي تجمع أموال الزكاة وتعيد توجيهها للمحتاجات.

[دعم] رقم جمعية دعم المطلقات Daam.org.sa سكني لتوفير السكن المجاني

وقد تم إطلاق تلك الجمعية المخصصة لمساعدة تلك الفئة من المجتمع وخاصة مع ارتفاع في أعداد المطلقات في المملكة العربية السعودية، وتساعد المؤسسة الخيرية غير القادرات منهن للحصول على فرص للحياة الكرية من خلال توفير العديد من برامج المساعدة تتشارك فيها جميع مؤسسات المملكة الإنسانية، وكذلك الوزارات والمؤسسات الحكومية.

هل فيه دعم للمطلقات؟

هو السؤال الأول الذي يتم توجيهه عبر مؤشرات البحث بالمملكة من المطلقات، وتسأل فيه المتقدمة عن أنواع الدعم المقدمة إليهن، ويكون لهن في المملكة عدد من الاستحقاقات:

استحقاق سكني والذي يتم من خلال التسجيل الإلكتروني في منصة سكني للحصول على سكن مجاني مخصص لفئة المطلقات اللاتي ليس لهن مسكن خاص.

للحصول على سكن مجاني مخصص لفئة المطلقات اللاتي ليس لهن مسكن خاص. تكون المطلقة مسجلة في الضمان الاجتماعي المطور sbis.hrsd.gov.sa لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، والتي يكون من حقها الحصول على راتب كامل من الضمان في حال تم إثبات استقلالية المسكن.

، والتي يكون من حقها الحصول على راتب كامل من الضمان في حال تم إثبات استقلالية المسكن. يتم التسجيل في الإسكان التنموي للحصول على سكن مخصص لمستفيدي الضمان.

انا مطلقه كيف استفيد من الجمعية الخيرية دعم؟

يتم التعرف على الجمعية على أنها مؤسسة خاصة تعطي العناية الكاملة لفئات الأرامل والمطلقات، ويتم توفير الخدمات النفسية والتأهيلية وأيضا المالية وتوفير السكن المناسب لهن لتجنيبهن آثار الطلاق المدمرة وأن يكون لها شأن في وطنها من خلال الدعم المالي والنفسي، وتقوم الجمعية بتقديم العديد من الخدمات أيضا:

يتم توفير راتب شهري لغير القادرات على العمل.

تقوم بتوفير برامج تدريب وتأهيل وتعليم العديد من الحرف.

يتم توفير قروض مالية حسنة لبداية مشروعات صغيرة خاصة بهن.

كم يعطون للمطلقات في الضمان الاجتماعي؟

يصرف للمطلقة مبلغ 1000 ريال سعودي.

ومبلغ 300 ريال للأيتام.

ويصرف مبلغ 85 ريال مساعدة غذائية كل شهر.

كما يصرف مبلغ من 70 إلى 80 ريال دعم للكهرباء.

وتقوم الوزارة بصرف مبلغ 500 ريال دعم للتغلب على غلاء المعيشة.

ومبلغ قيمته 382 ريال حساب مواطن.

كيف استفيد من جمعية دعم المطلقات الخيرية

رابط جمعية دعم المطلقات

جمعية دعم المطلقات تسجيل دخول

شروط التسجيل

كيفية التسجيل كمستفيد

ارقام اتصال وتطبيق

جمعية دعم المطلقات تويتر

جمعية دعم المطلقات من الضمان الاجتماعي

شروط التسجيل في جمعية دعم المطلقات وشروط الحصول على قرض

يجب ألا يقل عمر المقترضة عن 25 سنة ولا يزيد عن 55 سنة.

أن تكون المواطنة مطلقة أو أرملة دون اشتراط إعالة أبناء.

كما يجب ألا يزيد الدخل الشهري عن 12,500 ريال. يصل مبلغ التمويل إلى 30 ألف ريال.

كيف أتواصل مع الجمعية الإنسانية

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تقوم الجمعية بتوفير رقم الاتصال المباشر المرفق في الصورة، وتستقبل المساعدات المباشرة من العديد من الجمعيات الكبرى، وذلك تحت إشراف وزارة التنمية الاجتماعية بالمملكة، ويتم استقبال المرفقات والطلبات المرفقة على البريد الإلكتروني للوزارة كذلك، وتعتبر وجهة هامة لتلك الفئة من المجتمع السعودي.