نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصرف الراجحي السعودي احتفالا باليوم الوطني يقدم أهم العروض التمويلية والمتميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مصرف الراجحي السعودي . أحد أهم البنوك المصرفية داخل المملكة العربية السعودية والوطن العربي . بنك الراجحي الذي يعد من أوائل البنوك المصرفية التي تم إنشاؤها داخل المملكة . والذي منذ انطلاقته الأولى وهو يعمل على مساعدة أبناء الوطن السعودي . والذي كان قد بدأ بنكا صغيرا والذي أصبح الآن بفضل ثقة عملائة به وكافة المواطنين الذين يستفيدون من كم التمويلات المتنوعة المقدمة لهم . الى أن أصبح الآن منتشرا على الأراضي السعودية وفي كل مكان . أما أنه وعلى صعيد اخر فقد قام مصرف الراجحي كعادته والذي تعود المواطنين السعوديين عليها وهي مفاجأته التي تسرهم وتسعدهم . فقد أعلن عن مجموعة من العروض الجديدة والمتنوعة للتمويلات وذلك احتفالا بمناسبة اليوم الوطني السعودي . والذي أصر مصرف الراجحي على تقديم عروض ومميزات وكذلك عمليات التقسيط الميسرة . أما حديثنا من خلال مقالتنا عبر موقعنا المتميز دوما اليوم سوف يتطرق على تلك العروض المقدمة من بنك الراجحي احتفالا باليوم الوطني السعودي .

أما عن العروض والمميزات المقدمة من مصرف الراجحي احتفالا باليوم الوطني

فقد قام مصرف الراجحي بالإعلان عن مجموعة مميزات رائعة ومتنوعة للتمويل وكذلك مميزات لطرق السداد . وقد جاء ذلك عبر موقع مصرف الراجحي الرسمي . وأهم ما يميز مصرف الراجحي عموما هو أن كافة تمويلاته وتعاملاته تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتتفق مع ضوابطها والتي هي :-

مميزات التمويل الشخصي . مميزات منتج تأجيل الأقساط . مميزات إعادة التمويل . مميزات منتج سداد المديونية . مميزات تمويل تكميلي/إضافي . مميزات تمويل لمن هم على وشك التقاعد .

وتلك المميزات سوف نتحدث عن بعضها اليوم في سياق تلك المقالة .

مميزات التمويل الشخصي من مصرف الراجحي

اولا / ميزة إعفاء شامل من كافة الرسوم الإدارية.

ثانيا / فترة استحقاق للحصول على تمويل من الراجحي تصل إلى 60 شهرا.

ثالثا / ومن أهم مميزاته الاصلية هو أن التمويلات تكون بهامش ربحي تنافسي .

رابعا / الاستفادة الفعلية لكافة عملاء مصرف الراجحي من المنتجات التمويلية المقدمة منه وكذلك الخدمات الأخرى .

خامسا / ميزة تنفيذ طلبات تمويل للعملاء عبر تطبيق بنك الراجحي مباشره.

سادسا / تمكين تقديم تمويل لعملاء مصرف الراجحي المتقاعدين وغير السعوديين.

سابعا / لا حاجة لوجود كفيل في حصول العملاء على التمويل.

ثامنا / يصل مبلغ التمويل إلى 2.5 مليون ريال سعودي.

مميزات منتج تأجيل الأقساط من بنك الراجحي

اولا / ميزة منح عدد 92000 نقطة في برنامج مكافأة.

ثانيا / كذلك إعفاء كامل من أي رسوم ادارية.

ثالثا / والطبيعي أيضا أن يكون من مصرف الراجحي بخصوص التمويل بمساعدة العملاء بهامش ربح تنافسي عن البنوك المصرفية الأخرى . ويأتي ذلك سرعة تنفيذ إجراءات طلبات التمويل للعملاء .

رابعا / كما ذكرنا سلفا أيضا يمكنك تقديم أي طلب الآن من خلال التطبيق مباشرة .

خامسا / أما جميع تلك الأحوال فإنه يتم تطبيق الشروط والأحكام.

وكما ذكرنا انه يوجد اكثر من مميزات تمويل اخري لدى مصرف الراجحي السعودي مقدمة لابناء وطنه داخل المملكة العربية السعودية . ويأتي ذلك احتفالا باليوم الوطني اعاده الله عليكم بالخير . قمنا بعرض بعض تلك المميزات نتمني ان تكونوا قد استفدتم معنا لكل متابعي موقع ثقفني دومتم بخير .