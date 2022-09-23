نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دعم ريف لربات البيوت بالسعودية 1444 وشروط الاستحقاق في المقال التالي

عمر شويل - جدة دعم ريف لربات البيوت بالسعودية، عن طريق خدمة برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، في المملكة العربية السعودية، الشهير باسم برنامج دعم “ريف”، وهو أحد الخدمات التيسيرية المقدمة من جانب وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، للمستفيدين ممن تنطبق عليهم الشروط، التي تم إعلانها من جانب برنامج الدعم، انتقالا إلى إتاحة إمكانية التسجيل في برنامج دعم ريف، لكافة المستفيدين والمستحقين، من أبناء المملكة العربية السعودية، سواء أكانوا رجالا أم نساء، حيث يستهدف البرنامج، تقديم الدعم، لكافة المزارعين ومربي الماشية، والمنتجين الزراعيين بالمشاريع الصغيرة، بهدف الارتقاء بالقطاع الزراعي السعودي، وتنميته بما يتفق مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث تشتمل الفئات المستحقة للدعم العاطلين والنساء، ومربي الماشية وصغار المزارعين أيضًا.

متطلبات التسجيل في دعم ريف

إذا ما أردت التسجيل في دعم ريف للعاطلين، أو دعم ريف لربات البيوت بالسعودية، يجب عليك استيفاء كافة الأوراق والمستندات المطلوبة للدعم، وذلك حتى يتم فحصها ومراجعتها كاملة، والتأكد من استحقاق مقدم الطلب للحصول على الدعم. ومن أهم الأوراق والمستندات التي يجب على المستفيد، تقديمها في تسجيل دعم ريف للنساء. كل ما يلي:

يجب إصدار وكالة سارية للمستفيدة.

كما يشترط وجود شهادة توثيق.

بالإضافة إلى توفير صورة من رقم الآيبان للحساب البنكي.

ويشترط وضع تصميم “شعار السعودية الوطني”، مع رقم التسجيل الضريبي، وذلك على كافة المنتجات الخاصة بالمستفيد خاصة العضوية.

التسجيل في دعم ريف لربات البيوت 1444

إذا ما كنت تعملين في أحد قطاعات الإنتاج، مثل زراعة الثمار، أو إنتاج الألبان، أو تربية النحل، وكذلك تربية الماشية وخلافه. فيمكنك أن تحصلين على دعم برنامج ريف لربات البيوت بالسعودية. وذلك عن طريق التسجيل في دعم ريف بالخطوات التالية:

قومي بإنشاء حساب إلكتروني عبر رابط برنامج دعم ريف لصغار المزارعين. بعدها ابدئي في تسجيل كافة بياناتك والمعلومات الخاصة بك. ثم قومي بتسجيل الدخول إلى الحساب. عقب دخول حساب دعم ريف، قدمي طلبك للحصول على الدعم. بعدها قومي بالموافقة على كافة التعهدات والإقرارات. وعقب التسجيل سوف تتلقين إشعارًا، وفقًا للوسيلة التي قمت بتحديدها، لتأكيد تقديم الطلب. وسوف تتم مراجعة الاستحقاق للمتقدم وإخباره بالنتيجة. وقبيل ظهور النتيجة، يمكنك الاستعلام بشأنها عن طريق رابط استعلام دعم ريف 1444 الرسمي.

شروط برنامج ريف للنساء

حدد برنامج دعم ريف، عدة شروط لإتاحة الفرصة للمستفيدين، للحصول على الدعم من البرنامج. وذلك بشرط استيفاء الشروط والمتطلبات التالية:

أن تكون المستفيدة من البرنامج حاملة للجنسية السعودية.

ويشترط أن يتجاوز عمرها 21 عامًا.

كما يجب ألا تتجاوز تكلفة المشروع أكثر من 54 ألف ريال.

ولابد أن يكون للسيدة حسابًا مصرفيًا.

كما يشترط أن تتواجد السيدة المستفيدة، في أحد الأماكن التي حددتها وزارة الزراعة السعودية.

وألا يكون لديها أي عمل سواء بالقطاع الحكومي أو الخاص.

كما يجب ألا يتخطى دخل السيدة شهريًا، أكثر من 6 آلاف ريال.

يجب أن تتقدم السيدة بالنشاط المهني، الذي تم تحديده من جانب الوزارة. وذلك في المنطقة الإدارية التابعة لها لصرف الدعم.

ويشترط أن تتقدم بالأوراق التي تثبت أهلية المستفيدة لمزاولة العمل.

ولا يجب أن تتجاوز برامج الدعم التي تستفيد منها السيدة، أكثر من 3 برامج.

ولابد من التزام المستفيدة بأية أحكام عامة، تتعلق بالقطاع الذي تنتمي له.

متي ينزل دعم ريف بعد التسجيل؟

يعلن برنامج دعم ريف، عبر صفحاته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر، عن كل ما يخص بصرف مستحقات دفعات المستفيدين من الدعم. والتي يتم صرفها خلال الفترة بداية من أول يوم بالشهر الميلادي، وحتى يوم 10 من نفس الشهر. ويبدأ صرف دعم ريف للمستفيدين، عقب التحقق من حالته وطلبه، بشهرين أو ثلاثة أشهر. وفقًا لحالة المستفيد وطلبه ومشروعه، ومعايير الاستحقاق التي وضعتها الوزارة.