نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة وشروط القبول في سابك بالسعودية والمستندات اللازمة للتقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة وشروط القبول في سابك بالسعودية والمستندات اللازمة للتقديم، يعد برنامج تدريب المشغلين سابك من أهم الخدمات الإلكترونية المعلن عنها رسميًا من خلال السلطة المختصة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

حيث لا تقتصر الخدمة على رعاية وتنظيم عملية القبول فحسب، بل تفتح أيضًا باب التسجيل لك للتقدم ومعرفة مستندات التقديم المطلوبة.

طريقة التسجيل في سابك

قم زيارة موقع شركة سابك

انتقل إلى أيقونة التسجيل على الموقع وحدد التسجيل للحصول على حساب جديد.

عليك أن تذهب مباشرة إلى صفحة التسجيل في الموقع وتسجيل التفاصيل المطلوبة من معلوماتك الشخصية.

ادخل اسم مقدم الطلب ورقم الهاتف واسم الشركة وعنوان البريد الإلكتروني لمقدم الطلب.

ستحتاج إلى التحقق من عنوان بريدك الإلكتروني والتأكد من صحته.

ابتكر كلمة مرور جديدة قوية يصعب اختراقها.

انقر فوق موافق.

بعد الضغط فوق رمز الموافقة سيتم عرض معلومات حول منتجات سابك وقائمة بجميع الخدمات المتاحة.

أعد إدخال رمز التحقق المعروض على الشاشة أمامك وانقر فوق أنت لست روبوتًا.

أخيرًا، يمكنك النقر فوق كلمة “تسجيل” في حقل “الوظائف”.

شروط القبول في سابك

يجب أن يكون المتقدم مواطنًا سعوديًا أو يحمل الجنسية السعودية إذا كان لديه إقامة أخرى.

كما يجب أن يكون حاصلاً على دبلوم المدرسة الثانوية في العلوم والحياة، أو مؤهل معادل من أي شهادة تعليمية أخرى في المملكة.

يجب على الطلاب تحقيق معدل تراكمي 90٪.

يجب أن يكون المتقدمون أقل من 20 عامًا وأكثر من 18 عامًا.

يجب على الطلاب تحقيق 80٪ في الرياضيات والكيمياء والفيزياء بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية.

يجب على الطلاب اجتياز جميع الاختبارات الشخصية المطلوبة في المقابلة الشخصية.

يجب أن يحصل الطلاب على تدريب طبي لمساعدتهم على التأهل لبرامج التدريب المهني.

يجب على المتقدمين تسجيل الدخول إلى موقع سابك لمراجعة جميع الشروط والأحكام المدرجة والموافقة عليها.

كما يجب عليه الإجابة على جميع الأسئلة المطروحة للطالب عبر موقع سابك الالكتروني.

يعتمد قبول الطالب على هذه المعلومات، لذلك يجب على الطلاب التأكد من أن جميع المعلومات والبيانات التي تم إدخالها دقيقة.

المستندات المطلوبة للقبول في سابك