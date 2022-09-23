نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نموذج طلب مساعدة من مؤسسة عبد العزيز بن فهد الخيرية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر مؤسسة اﻷمير عبد العزيز بن فهد من المؤسسات الخيرية الهامة داخل المملكة العربية السعودية، حيثُ تهدف تلك المؤسسة إلي رفع مستوى معيشة الكثيُر من اﻷسر شديد اﻹحتياج، فهي تُقدم إعانات نقدية أو عينية، هدفها تقلص خط الفقر داخل المملكة، ومن صور تلك المساعدات سداد ديون الغارمين وتوفير وحدات سكنية، وأيضاً توفير نفقات علاجية لغير القادرين، ولم يقتصر نشاط المؤسسة على أهل المملكة فقط، بل أمتد نشاطُها حتي وصلت إلي المخيمات السورية ووفرت لهم معظم مستلزماتهم الحياتية.

شروط الحصول علي مساعدة من مؤسسة عبد العزيز بن فهد الخيرية هو أصغر أبناء سمو الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود، تولى عدد مناصب أخرها أمير الباحة، ولقد أنشاء مؤسسة اﻷمير عبد العزيز بن فهد للعمل الخيري، ولقد حددت تلك المؤسسة مجموعة من الشروط التي يلزم توافرها للحصول على المساعدة ومنها:

أن يكون المتقدم من أبناء المملكة السعودية

يلزم على طالب المساعدة أن يكون داخل اﻷراضي السعودية

يشترط أن يكون المُتقدم من ضمن الفئات اﻷشد احتياجاً

يجب توافر جميع اﻷوراق التي تثبت حالة المتقدم

كما يجب توافر رقم جوال فعال وتقديم عنوانا تفصلياً.

صيغة تقديم طلب لمؤسسة عبد العزيز بن فهد الخيرية

البداية كتابة البسملة ثم تقديم التحية لسمو اﻷمير والدعاء له وﻷسرته

ثم كتابة نوع المساعدة سوء كانت المساعدة مالية أو عينيه أو نفقة علاجية أو سداد دَين

ثم رفع جميع المستندات التي تثبت صحة الحالة

وأخيراً كتابة أسم المرسل ورقمه الهاتفي ومحله السكني بكل دقه

ويتم الرد على الطلب في خلال مدة لا تقل عن أسبوعين.

أرقام التواصل بمؤسسة عبد العزيز بن فهد الخيرية

من المعروف عن اﻷسرة الملكية تعدد أعملهم الخيرية فنجد مؤسسة الملك فهد الخيرية تقدم العديد من المشاريع الخيرية، والتي يَشهد لها التاريخ بصفة مستمرة وطوال العام، ويمكن التواصل بالمؤسسة من خلال الرقم المباشر للمكتب المؤسسة الخيرية 485232658966، أو عن طريق رقم الواتس 8004000000، أو من خلال التوجه المباشر إلى عنوان المؤسسة، أو من خلال رقم الفاكس 0144237533.