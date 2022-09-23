فتح باب القبول على وظائف الجوازات للرجال برتبة جندي بالتخصصات عبر أبشر توظيف

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عمر شويل - جدة احتل تريند “أبشر للتوظيف”، مؤشرات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة العربية السعودية، بعدما أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوزارة الداخلية السعودية، وظائف جديدة في الجوازات على رتبة (جندي) رجال، حيث أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية عن فتح باب التقديم على وظائف عسكرية “للرجال” الحاصلين على مؤهلات (الثانوية العامة، الدبلوم، البكالوريوس)، على رتبة جندي في العديد من التخصصات والمجالات للتعيين بمختلف مناطق المملكة.

فتح باب القبول على وظائف الجوازات للرجال برتبة جندي بالخصصات عبر أبشر توظيف

وذلك التسجيل عبر أبشر توظيف في المواعيد المحددة بدءاً من السبت القادم 28 شهر صفر الجاري ويستمر لمدة خمسة أيام متتالية حتى آخر موعد يوم الخميس التالي الموافق 3 شهر ربيع الأول 1444هـ، علماً بأنه لابد من استيفاء كافة المعايير والضوابط المحددة من قبل لجنة القبول المركزي بوزارة الداخلية.

الشروط والضوابط العامة للوظائف العسكرية

يشترط الجنسية السعودية ويستثنى الذي نشأ مع والده أثناء أداء خدمته خارج البلاد.

يجب أن يتسم المتقدم بحسن السير والسلوك والسمعة في كل أمور حياته.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه في أي قضية مخلة بالشرف أو الأمانة.

لا يكون متزوجاً من غير سعودية.

كما يشترط أن لا يكون قد سبق التعيين له في وظيفة خاضعة لنظام الخدمة المدنية من قبل، أو قد فصل من إحدى المراكز العسكرية.

ينبغي حصول الشخص على المؤهل بالتخصص المطلوب التعيين به.

إذا كانت شهادة التعليم من الخارج فلابد من عمل معادلة مصدق عليها من الوزارة بالسعودية.

يجب أن تكون لديك هوية وطنية مستقلة (سارية المفعول).

ينبغي أن يكون الشخص لائق طبياً وبدنياً أيضاً.

لابد أن يجتاز الفحص الطبي واختبارات القبول حسب اللوائح المتبعة للوظائف العسكرية والمقابلة الشخصية.

التخصصات المطلوبة لوظائف الجوازات للرجال