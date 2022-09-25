يتساءل العديد من المواطنين هل يحسب حساب المواطن في الضمان الجديد أنه مصدر للدخل المستحق؟ وذلك منذ أن قامت وزارة الموارد البشرية بتفعيل برنامج حساب المواطن، لذلك سوف نقدم لكم اليوم من خلال موقعنا أهم التفاصيل المتعلقة بحساب المواطن في الضمان المطور.

هل يحسب حساب المواطن في الضمان الجديد أنه مصدر للدخل المستحق

في الحقيقة لا يتم احتساب حساب المواطن في الضمان المطور وذلك وفقاً لما جاء في اللائحة التي أصدرتها الهيئة التنفيذية للضمان المطور والتي عملت بطرق وأساليب مختلفة من أجل توصيل الدعم إلى من يستحق، وتنوعت طرق تقديم الدعم المقدم من الضمان المطور منها تقديم دعم مالي للمواطنين بصورة مباشره أو تدريب الأشخاص للحصول على فرص في سوق العمل مما يعود بالفائدة على الجميع.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور

هناك العديد من الشروط التي تم الإعلان عنها من قبل الجهات المختصة بنظام الضمان الاجتماعي المطور الجديد وإليكم أهم هذه الشروط المعلن عنها:

لابد من أن يكون المتقدم ذات جنسية سعودية ويستثني من ذلك المرأة السعودية المتزوج من شخص غير سعودي والأرامل والمطلقات.

كما يجب ألا يكون المتقدم مسجل داخل مراكز الإيواء.

وكذلك لا يتجاوز راتب المتقدم عن خمس مائه وخمسون ريال سعودي ودخل العائلة لا يزيد ألف ومائة ريال سعودي.

توافر جميع الضوابط التعليمية والصحية للمتقدم.

بالإضافة إلى تقديم جميع المستندات والأوراق الأخرى المطلوبة للتقديم.

شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور للعاطلين عن العمل

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الفرصة للعاطلين عن العمل في التقديم على الضمان الاجتماعي المطور ولكن لابد من توافر عدد من الشروط، وسوف نقوم بتوضيح هذه الشروط المعلن عنها في النقاط التالية: