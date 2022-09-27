نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من شركة تمام تمويل دون تحويل راتب للمقيمين 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة من شركة تمام تمويل دون تحويل راتب للمقيمين 1444. شركة تمام هي واحدة من الشركات التي تقدم تمويلاً دون الحاجة إلى تحويل راتب. حيث أتاحت ( تمام ) هذه الميزة لكافة مواطنيها وكذلك المقيمين بالمملكة. ويتميز هذا القرض بفترة سداده الكبيرة وقيمة رسومه البسيطة. إذا كنت مهتما بتفاصيل أكثر مثل شروط وكيفية الحصول على تمويل من تمام، وأيضاً رقم التواصل مع (تمام)، فتابع معنا هذا المقال.

مميزات التمويل دون تحويل راتب عن طريق شركة تمام

وفرت الشركة ميزات متعددة مما جعلها الأفضل بين شركات تمويل المال. أدناه هي المميزات التي تحرص شركة تمام تقديمها للجميع:

توفر شركة تمام تمويلات كبيرة، فقد أتاحت الشركة الحصول على مبلغ تمويل يصل إلى 25000 ريال سعودي.

كما يمكن تحديد فترة لسداد القرض بحرية كبيرة، هذه الفترة تختارها بالطريقة التي تلائم الظروف التي تمر بها.

القروض التي تقدمها شركة تمام موافقة تماماً للشريعة الإسلامية.

يمكنك الحصول على تمويل شخصي من شركة تمام دون كفيل.

شروط الحصول على تمويل دون تحويل راتب

حددت شركة تمام مجموعة من الشروط والأحكام التي يجب توافرها في الراغبين في الحصول على تمويل عن طريقها لضمان الحصول على التمويل المطلوب، وقد جاءت هذه الشروط كالآتي:

يشترط أن يقوم المتقدم بسداد جميع القروض الأخرى طلبه لقرض آخر من شركة تمام.

كما أنه لأمر ضروري أن يسدد المتقدم جميع الرسوم التي ستعلنها منصة تمام، مع العلم أن تلك الرسوم هي على الجميع موحدة.

يجب الانتباه على كافة البيانات المدخلة والتحقق والتأكد من صحتها، قبل الشروع بالضغط على إرسال. ذلك حرصاً من الشركة للتأكد من أحقية المتقدمين للحصول على التمويل من خلالها.

يجب إرفاق جميع الأوراق والوثائق المطلوبة من شركة تمام.

كيف احصل على تمويل دون تحويل راتب

يمكنك الحصول على تمويل شخصي عن طريق تحميل التطبيق الخاص بتمام، وذلك ومن خلال اتباع الخطوات التالية:

عليك تحميل تطبيق تمام، ثم قم بتسجيل البيانات الشخصية.

بعد ذلك، ستظهر لك الصفحة الرئيسية الخاصة بالتطبيق، اضغط على طلب تحويل الأموال.

الآن، اكتب المبلغ الذي ترغب فيه، ثم حدد فترة السداد التي تتناسب مع ظروفك.

كيف أتواصل مع شركة تمام

يمكنك التواصل مع الشركة من خلال الرقم الموحد 920008857، أو عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة مباشرة، ذلك لتقديم خدمات متعددة مثل التواصل مع الشركة لإنشاء حساب خاص بك وإدارته لك، أو للاستعلام عن الاستفسارات وتقديم الشكاوى.

إلى هنا انتهى مقالنا عن من شركة تمام تمويل دون تحويل راتب للمقيمين 1444. تطرقنا فيه إلى مميزات التمويل عبر شركة تمام وما هي الشروط التي تمكن المتقدمين من الحصول على تمويل من خلالها. بالإضافة إلى شرح طريقة الحصول على تمويل، والإشارة إلى رقم وموقع الشركة.