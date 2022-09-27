نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة نسك الإلكترونية الموحدة لتيسير قدوم الزوار والمعتمرين إلى المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كشفت وزارة الحج والعمرة صباح يوم الإثنين 26 سبتمبر 2022 عن إطلاق منصة نسك الإلكترونية الحكومية الموحدة، التي تقدم خدماتها لضيوف الرحمن، قاصدي بيت الله الحرام لأداء مناسك العمرة من جميع بقاع الأرض، وجاء إطلاق بوابة نسك نتاج التعاون مع الهيئة السَعودية للسياحة، لتحسين تجرِبة المستخدمين، وتيسير إجراءات القدوم إلى المملكة، وهي إلى ذلك تعد أحد مبادرات بِرنامج خدمة ضيوف الرحمن الذي يسعى لتحقيق رؤية المملكة 2030.

ضمنت وزارة الحج والعمرة منصة نسك العديد من الخدمات والمزايا، وجعلتها إلكترونية بواسطة بعض الخطوات عبر رابط nusuk.sa، وقد استهدفت من ذلك تمتع الزوار والمعتمرين بأداء المناسك بكل سهولة، دون تعقيد في الإجراءات، سواء خَدمات الحجز للسفر إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة، وخدمات الانتقالات، وبرامج الزيارات للمناطق دينية، بشكل يحقق في النهاية استحسان الزوار وتحسين تجربتهم الدينية والثقافية.

منصة نسك الإلكترونية الموحدة

تعد منصة نسك الإلكترونية هي البوابة الحكومية الموحدة التي أطلقتها وزارة الحج والعمرة لخدمة زوار بيت الله الحرام للعبادة وأداء مناسك العمرة، كذلك لمساعدة الزوار في الوصول إلى المناطق الأثرية بالمملكة، عبر توفير باقات من البرامج التي تسهل عليهم الزيارة، وتوحد الإجراءات، وتطلع الوزارة إلى تضمين العديد من خدمات منصة مقام إلى منصة نسك، عن طريق التكامل والتعاون بين العديد من الجهات الحكومية داخل المملكة.

خدمات منصة نسك

صُممت منصة نسك لتوفير الخدمات لضيوف الرحمن من كافة أنحاء العالم، وحرصت وزارة الحج والعمرة على تسهيل إجراءات القدوم إلى السُّعُودية فأطلقت بوابة نسك، لتعمل إلى جانب منصة مقام في الوقت الحالي، إلى أن يتم نقل كافة الخِدْمَات إليها بشكل رسمي، حيث تقدم منصة نسك الإلكترونية الموحدة:

إصدار التأشيـرات والتصاريح اللازمة.

حجز الباقات والبـرامج للعمرة.

حجز رِحْلات إلى المواقع الأثرية والتاريخية بالسعودية.

أكدت الوزارة على أنه سيتم تضمين منصة نسك بعض الخدمات في المدّة المقبلة؛ من الخرائط التفاعلية، والتقويم الذي يضم مواعيد العروض والأنشطة، فضلًا عن ذلك الدليل الرقمي لكافة الإرشادات، على أن يتوفر هذا الدليل بعدة لغات لتناسب الزوار من كافة أنحاء العالم.

كما تقدم المعلومات والخدمات الصحية، بالإضافة إلى تمكين أصحاب الخدمات لعرض خدماتهم عبر منصة نسك.